Usta edebiyatçı Tarık Buğra'nın yazma kuralları

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden olan Tarık Buğra, yazmak istiyorsanız, her gün dükkanınızı besmele ile çekmeniz gerekir diyor.

Küçük Ağa, Osmancık, İbiş'in Rüyası gibi önemli kitaplara imza atan Tarık Buğra, Cumhuriyet dönemimin önde gelen usta kalemlerinden biridir. Her yazarın olduğu gibi Tarık Buğra'nın da yazma kuralları var.

İşte ünlü yazarın yazma üzerine düşünceleri...

"Yazmak isteyenler; dükkânınızı her gün belli bir saatte ve belli bir süre için besmele ile açınız; dükkân kapısı hak kapısıdır, rızk kapısıdır. Yerli, yabancı, bütün başarmış ve eser vermiş isimleri inceleyiniz, hepsinin de -askerlikten bile- disiplinli bir çalışma hayatları olduğunu göreceksiniz."

"Sonra da sözü getirip, yazmaya başlamak hususunda yanlış bir şartlanmanın olumsuz etkisine bağlar. Daha başlangıçta, yazarlığa hazırlanan kişiyi, ümitsizliğe yenik düşürebilecek bir yanılgının varlığına karşı uyarır. İstemelerine rağmen eli kaleme bir türlü gitmeyenleri, çalışmaları erteletecek bir bahanenin tuzağına karşı uyarır."

"BİR YAZARI KENDİSİ ENGELLER"

"Romancı, hikâyeci, şair, tiyatro yazarı edebiyatçının -tek demek isterdim- en büyük düşmanı kendisidir. Bir yazarı, çünkü, ancak kendisi engelleyebilir, baltalayabilir, yozlaştırabilir."

Yazmak için, ancak bunun için ve yazabileceğin, yazmaya değer, asıl önemlisi de senin yazabileceğin bir şeylerin varsa yaz. Bunları yazmak için yaz; övülmek için, ün yapmak için değil. Bir şey yazmaya başlamış veya yazmış isen zaman artık senin için çalışır hem de en mükemmel hizmetçin gibi çalışır.





"YAZDIKLARINI DİNLENMEYE BIRAK"

"Yazdıklarını dinlenmeye bırak. İlk intibalar aldatıcı oluyor. Evet, kuzguna yavrusu güzel, hem çok güzel görünüyor. Ya da aksi ihtimal de olabiliyor, insanın acayip bir psikoloji ile beş para etmez sandığı, ilk anda kendisinin bile değerlendiremediği ve yırtmaya kalkıştığı ürünlerinin arasında pekâlâ işe yarar bir şeylerin bulunduğunu da fark edebiliyordu."

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