Usta işi bir edebiyat şöleni: Şedaraban

Şedaraban, Nedret Kılıç’ın farklı edebi türleri iç içe kullanarak ulaştığı bir kalem zirvesini temsil ediyor.

Nemesis Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan Şedaraban, çok katmanlı yapısı, temposu hiç düşmeyen akıcı diliyle, edebiyatseverlerin damaklarında uzun süre gitmeyecek bir tat bırakıyor.

İmkânsız bir aşkın kurgusunu ana karakterlerin yanı sıra birbirinden ilginç kişi ve olay örgüleriyle kuran Nedret Kılıç, Türkiye’nin eğitim ve siyaset hayatını, legal ve illegal ilişkiler ağını, geçmişle günceli eşsiz bir üslupla kaleme alıyor.

BİR KALEM ZİRVESİ

Şedaraban, Nedret Kılıç’ın farklı edebi türleri iç içe kullanarak ulaştığı, bir kalem zirvesini temsil ediyor.

Yazar, dinmeyen aksiyonun gölgesinde zaman ve mekân algılarını zorlayan bir kalem ustalığıyla okuru şaşırtıcı bir kurguya davet ediyor ve tüm kurguyu birbirine Tanburi Cemil Bey’in Şedaraban Saz Semaisi ile bağlıyor.

KAHRAMANLARIN GİZLİ VE KARANLIK HAYATLARI

Kahramanlarının gizli ve karanlık hayatlarını kâğıda dökerken okura ürpertici ve bütünlüklü bir eser sunan yazar, ince ince kurgulanmış metnini söylemek kadar susmakla da tamamlıyor.

Nedret Kılıç

USTA İŞİ EDEBİYAT ŞÖLENİ

Şedaraban, ayrıca okura harcındaki musikiden güç alan taptaze bir dil vadediyor. Şedaraban, dinamik vaka örgüsü kadar modern anlatı tekniklerinden yararlanan üslubuyla da daima hatırlanacak bir roman; usta işi bir edebiyat şöleni…

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