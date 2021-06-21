Usta yazar İbrahim İpek okuyucularıyla buluştu

Eskişehirli yazar İbrahim İpek, Tepebaşı Belediyesi’nin de basımında katkıda bulunduğu “Hacı Süleyman Çakır ve Lisesi” adlı kitabının söyleşi ve imza günü etkinliğinde okuyucularıyla bir araya geldi.

Süleyman Çakır Lisesi Mezunları ve Öğretmenleri Derneği tarafından organize edilen etkinlik, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Etkinlikte ilk olarak gazeteci-yazar Sadi Seda moderatörlüğünde yazar İbrahim İpek ile bir söyleşi gerçekleştirildi.

"BİZİ YOLCULUĞA ÇIKARTIYOR"

Söyleşi öncesi bir konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili ve Süleyman Çakır Kız Lisesi mezunlarından Jale Nur Süllü, “Bizler Eskişehir gibi çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehri güzel kılan en önemli değerlerin başında ise insan dokumuz geliyor. İyi ki bir Hacı Süleyman Çakır Eskişehir’de yaşamış, Eskişehirli olmuş ve kente çok büyük katkılar vermiş. Ben Hacı Süleyman Çakır Kız Lisesi mezunu olmaktan her zaman gurur duydum ve bunu da her yerde dile getirdim. Çünkü Eskişehir’in eğitim yaşamında çok önemli bir yeri olduğuna inanıyorum. İbrahim İpek hocamız da yazdığı eser ile bizleri yakın tarihimizde bir yolculuğa çıkarttı. Bu kitap sayesinde bilmediğimiz birçok şeyi de öğrenmiş olduk. Derneğimize ve İbrahim İpek hocama da çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç’a da bu kitabın basılmasındaki katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum" dedi.

HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Eskişehirli yazar İbrahim İpek, bu eserin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirterek, katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.



Ardından dernek yönetimi tarafından eserin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çerçeveli bir fotoğrafı hediye edildi