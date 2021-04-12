Ustalıkla yazılan bir roman: Tünel

Bernhard Kellermann'ın Tünel adlı romanı, Yordam Kitap tarafından yayımlandı.

Bernhard Kellermann, yirminci yüzyıl başında büyük yankı uyandıran bu romanında, çağımızın dininin peşinden gidenleri, Kıta Avrupa’sı ile Kuzey Amerika arasında bir tünel inşa etme hayali çerçevesinde anlatırken, kapitalizmin yapma ve yıkma potansiyellerini de derinden sorguluyor.

ÖLÜMSÜZ ÇALIŞMA KOŞULLARI

Devasa bir tünel inşaatının okyanusu aşmaya çalışan dehlizleri arasından, dönemin acımasız toplumsal gerçekliği, işçilerin ölümcül çalışma koşulları ve halkın üç kuruşuna göz diken sermayenin durdurulamaz kâr güdüsü de bütün çıplaklığıyla resmediliyor.

25 DİLE ÇEVRİLDİ

Alman yazar Kellermann’ın 1913’te kaleme aldığı Tünel, kısa sürede 25 dile çevrilmiş, milyonlarca okura ulaşmıştır.





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TOPLUMCU GERÇEKÇİ YAZAR

Kimi eleştirmenlerin bilim kurgu ve fantastik edebiyata dâhil ettiği, kimilerinin zorlu çalışma koşullarını ve kapitalizm eleştirisini öne çıkardığı için toplumcu gerçekçi boyutuyla değerlendirdiği Tünel‘e, teknik-ütopyacı roman diyenler de olmuştur.

BEYAZ PERDEYE TAŞINDI

Tam dört kez sinemaya uyarlanan roman, yirminci yüzyılın ilk yarısının en başarılı kitaplarından biri olarak kabul edilmiştir.





Bernhard Kellermann

TER VE KAN...

Tünel… "Ter ve kandan inşa edilmiş, yaklaşık dokuz bin insanı yutmuş, dünyaya tarif edilemez bir felaket getirmiş olsa da şimdi oradaydı işte"

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com