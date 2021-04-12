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    Ustalıkla yazılan bir roman: Tünel

    Bernhard Kellermann'ın Tünel adlı romanı, Yordam Kitap tarafından yayımlandı.
    • Özel İçerik
    • 12.04.2021 - 10:20
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    Ustalıkla yazılan bir roman: Tünel

    Bernhard Kellermann, yirminci yüzyıl başında büyük yankı uyandıran bu romanında, çağımızın dininin peşinden gidenleri, Kıta Avrupa’sı ile Kuzey Amerika arasında bir tünel inşa etme hayali çerçevesinde anlatırken, kapitalizmin yapma ve yıkma potansiyellerini de derinden sorguluyor.

    ÖLÜMSÜZ ÇALIŞMA KOŞULLARI

    Devasa bir tünel inşaatının okyanusu aşmaya çalışan dehlizleri arasından, dönemin acımasız toplumsal gerçekliği, işçilerin ölümcül çalışma koşulları ve halkın üç kuruşuna göz diken sermayenin durdurulamaz kâr güdüsü de bütün çıplaklığıyla resmediliyor.

    25 DİLE ÇEVRİLDİ

    Alman yazar Kellermann’ın 1913’te kaleme aldığı Tünel, kısa sürede 25 dile çevrilmiş, milyonlarca okura ulaşmıştır.

    Ustalıkla yazılan bir roman: Tünel #1

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    TOPLUMCU GERÇEKÇİ YAZAR

    Kimi eleştirmenlerin bilim kurgu ve fantastik edebiyata dâhil ettiği, kimilerinin zorlu çalışma koşullarını ve kapitalizm eleştirisini öne çıkardığı için toplumcu gerçekçi boyutuyla değerlendirdiği Tünel‘e, teknik-ütopyacı roman diyenler de olmuştur.

    BEYAZ PERDEYE TAŞINDI

    Tam dört kez sinemaya uyarlanan roman, yirminci yüzyılın ilk yarısının en başarılı kitaplarından biri olarak kabul edilmiştir.

    Ustalıkla yazılan bir roman: Tünel #2

    Bernhard Kellermann

    TER VE KAN...

    Tünel… "Ter ve kandan inşa edilmiş, yaklaşık dokuz bin insanı yutmuş, dünyaya tarif edilemez bir felaket getirmiş olsa da şimdi oradaydı işte"

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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