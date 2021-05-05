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    Üstün Dökmen yeni kitabında çocuklara sorumluklarını anlatıyor

    Prof. Dr. Üstün Dökmen’in çarpıcı anlatımıyla kaleme aldığı Anne-Babayı İstismar – Talepkâr ve Öfkeli Gençler adlı yeni kitabı, Epsilon logosuyla raflardaki yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 11:41
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    Üstün Dökmen yeni kitabında çocuklara sorumluklarını anlatıyor

    Yılların deneyimiyle, geri planda kalmış ve konuşulmaya muhtaç konulara ışık tutan usta yazar, yeni kitabında aile içi ilişkilere ve bunların toplumdaki yansımalarına yepyeni bir bakış açısı getiriyor.

    EBEVEYNLERE UYARILAR

    Aile evini bir türlü terk edemeyen, anne-babalarıyla birlikte bir hayat sürmeye devam eden 30 yaş ve üstü yetişkin çocukları sorumluluklarıyla yüzleştiren kitabında Dökmen, ebeveynlere ise "Yetişkin çocuğunuz tarafından istismar edildiğinizin farkında mısınız?" sorusunu soruyor.

    Üstün Dökmen yeni kitabında çocuklara sorumluklarını anlatıyor #1

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    Sayfa:136

    ETKİLİ ANLATIM...

    Önemli metaforların da yer aldığı kitapta, göz ardı edilen gerçekleriyle anne-babanın istismar edilmesi konusu etkili bir anlatımla gün yüzüne çıkıyor.

    Üstün Dökmen yeni kitabında çocuklara sorumluklarını anlatıyor #2

    Üstün Dökmen

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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