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    Üstün Dökmen'in kendi hayatını anlattığı kitabı: Palandöken

    Palandöken, psikolojinin yanı sıra roman, şiir ve tiyatro dalında da çok sayıda esere imza atan, sayısız konuşmasıyla topluma seslenen Prof. Dr. Üstün Dökmen’in köklerine doğru bir yolculuk…
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2022 - 09:27
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    Üstün Dökmen'in kendi hayatını anlattığı kitabı: Palandöken

    Dökmen’in kendi aile öyküsünü kaleme aldığı Palandöken okurlara aynı zamanda, usta ismin psikolojik analizleriyle örülü bir Türkiye romanı da sunuyor.

    Prof. Dr. Üstün Dökmen’in biyografik roman türündeki bu son eserinde aile, aşk, ilişkiler, toplumsal meselelere bakış, çocukluk çağı kaygıları, gençliğin belirsizlikleri, tarihin kuytularından anlatılar, kişiselden çıkıp toplumsal olana uzanan analizler iç içe geçiyor.

    Kitabın son sayfasında yer alan karekod ise Dökmen’in, farklı isimler tarafından bestelenen ve seslendirilen güftelerini dinleme imkânı sunuyor.

    Palandöken, tüm bu isimlerin öykülerinden yola çıkarak, Türkiye’de psikoloji biliminin enbüyük isimlerinden, hem yüz yüze hem de ekran ve yazdıkları aracılığıyla farklı kesimleretemas etmeyi başarmış olan Prof. Dr. Üstün Dökmen’in hayat hikâyesini ilmek ilmekişliyor.

    Topluma incelikle yaklaşmak

    Okurlar Palandöken’de Dökmen’i önce kendi köklerinin peşinde bir yetişkin,meraklı, sevgi dolu bir çocuk, sonra tutkulu bir genç, bir sanat ve tarih sevdalısı, bir âşık,özgürlükçü bir baba, bir aydın, bir eğitimci ve topluma incelikle yaklaşan bir düşünür olarak daha yakından tanıyorlar.

    Üstün Dökmen in kendi hayatını anlattığı kitabı: Palandöken #1

    Biyografik roman

    Prof. Dr. Üstün Dökmen’in biyografik roman türündeki bu son eserinde aile, aşk, ilişkiler, toplumsal meselelere bakış, çocukluk çağı kaygıları, gençliğin belirsizlikleri, tarihin kuytularından anlatılar, kişiselden çıkıp toplumsal olana uzanan analizler iç içe geçiyor. Kitabın son sayfasında yer alan karekod ise Dökmen’in, farklı isimler tarafından bestelenen ve seslendirilen güftelerini dinleme imkânı sunuyor.


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