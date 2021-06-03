Üstün Dökmen'in yeni romanı: Direksiyon

Prof. Dr. Üstün Dökmen kişisel gelişim romanı Direksiyon’da, mutluluk ve aşk gibi konuları, güçlü bir üslupla beslediği sürükleyici bir yol hikâyesiyle ele alıyor.

Prof. Dr. Üstün Dökmen kişisel gelişim romanı Direksiyon’da, düşünen insanı en çok meşgul eden özgürlük, mutluluk ve aşk gibi konuları, zekice kurguladığı ve güçlü bir üslupla beslediği sürükleyici bir yol hikâyesiyle ele alıyor.

Usta yazar, Epsilon logosuyla yayımlanan romanında hem bireylerin hem de toplumların çizdiği daireleri ve çıkmazları direksiyon metaforuyla aktarıyor.

Aşk ya da iş hayatında sürekli kendi çemberimizi sağlamlaştırmak yerine, çemberin dışına çıkıp dünyadaki yerimizi sağlamlaştırmanın mümkün olduğunu gösteren Direksiyon, okuyan herkesi kendi hayatının direksiyonuna geçmeye davet ediyor.

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YENİ BAKIŞ AÇILARI

Prof. Dr. Üstün Dökmen’in Epsilon tarafından yayımlanan kişisel gelişim romanı Direksiyon, bireylerin ve toplumların çıkmazlarına değinerek okura yeni bakış açıları kazandırıyor.

Farklı bir tarzda kaleme aldığı yeni kitabında Dökmen, düşünen insanı en çok meşgul eden özgürlük, mutluluk ve aşk gibi konuları etkileyici anlatımıyla ele alıyor.

KİŞİSEL GELİŞİM ROMANI

Usta yazar Direksiyon adlı kişisel gelişim romanında bireylerin, toplumların ve sistemin girdiği kısır döngüleri zekice kurgulanmış sürükleyici bir yol hikâyesiyle anlatıyor.

Prof. Dr. Üstün Dökmen, kahramanlar üzerinden derin eleştirilere yer verdiği kitabında Mülayim’in, Ateş’in ve Dumrul’un kendi çizdikleri çemberlerle mücadelelerini heyecanlı ve yaratıcı bir anlatımla aktarıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com