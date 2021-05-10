Uygarlığın Ayak İzleri serisinin ilk üç kitabı raflarda

Celil Sadık’ın Uygarlığın Ayak İzleri serisinin ilk üç kitabı Epsilon logosuyla okurlara ulaşıyor.

Yalın anlatımıyla sanat tarihini herkes için ilgi çekici ve anlaşılır kılan Sadık, serinin ilk kitabı Rönesans’tan Barok Dönem’e Sanat Dehaları’nda uygarlığı biçimlendiren sanatçıların ve eserlerinin öykülerini adeta bir gizem avına dönüştürüyor.

Polisiye kurgunun matematiğiyle antikçağın gizemlerini buluşturan, serinin ikinci kitabı Krallar ve Tanrılar, ölümsüz krallardan, Antik Yunan tanrılarının şaşırtıcı öykülerinden söz ederken uygarlık tarihinin en görkemli yapıtlarını da gözler önüne seriyor.

Celil Sadık

MADALYONUN İKİ YÜZÜNE DE BAKMAK

Celil Sadık, Uygarlığın Ayak İzleri serisinin üçüncü kitabı Batı Resminde Aşk ve Bazı Küçük Felaketler’de ise Batı resim sanatında aşk temasını irdelerken madalyonun iki yüzüne de bakma cesareti gösteriyor.

MediaCat’in “Yılın En Yaratıcı Listesi”nde şimdiden yerini alan serinin ilk üç kitabı, yoğun ilgi dolayısıyla tekrar tekrar baskıya giriyor. Sadık, serinin gelecek yıl yayımlanacak diğer 3 kitabı için çalışmalarını sürdürüyor.

İşte serinin ilk üç kitabı...

Sanat Dehaları...

Günümüzde sanat tarihi ile ilgilenenlerin meraklı insanlar olduğunu düşünüyorum. Hayatın özüne varmak; geçmiş ve geleceği bir araya getirip ikisini birden okumak ve çağımızın olanca hızına rağmen yavaşlayıp küçük bir nefes almak isteyen insanlar…

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Krallar ve Tanrılar

Celil Sadık, Uygarlığın Ayak İzleri serisinin ikinci kitabında, kum saatinin akışını dondurarak tarihi birkaç bin yıl geriye sarıyor; sanat dallarının konu etmekten asla vazgeçmediği, mitler ve masallardan yapılma bir labirenti adımlıyor. İlk kitabından aşina olduğumuz romansı diliyle Mısır'ın altın kumları arasına gizlenen ölümsüz krallardan, Antik Yunan tanrılarının şaşırtıcı öykülerinden ve asırlardır ayakta duran bir kilisenin gizeminden söz ederken uygarlık tarihinin en görkemli yapıtlarını da gözler önüne seriyor.

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Sayfa: 240

Batı Resminde Aşk ve Bazı Küçük Felaketler

Celil Sadık, Uygarlığın Ayak İzleri serisinin üçüncü kitabında Batı resim sanatında aşk temasını irdelerken madalyonun iki yüzüne de bakma cesareti gösteriyor.

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Sayfa: 212

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com