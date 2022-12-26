Üzerinde düşünülecek, eşsiz bir hikaye: Herkes İhanet Eder Sevdiğine

Üzerinde düşünülecek, eşsiz bir hikaye: Herkes İhanet Eder Sevdiğine

Yazar Tuna Serim'den aşkı, bağlılığı, cesareti, umutsuzluğu, tutkuyu, iyiliği, kötülüğü tekrar düşüneceğiniz eşsiz bir hikaye…

Tarihin içinden birbirinden özel isimleri anlatan romanlarıyla tanıdığımız ve kendine özgü üslubuyla çok sevilen yazar Tuna Serim bir önceki kitabı Masum Cinayetler’den sonra yine insan psikolojisinin derinliklerinde gezinen bir kitapla okurlarıyla...

İki kişinin birbirinin her şeyi olmasıyla başlayan tutku dolu bir aşk ihanet ve intikam sarmalında kaybolabilir mi? İhanetin acısıyla yüreği yanan bir âşık intikam için neler yapabilir? İnsan her şeye rağmen mutlu olmayı başarabilir mi?

Onlarınki bir peri masalıydı adeta...

Tertemiz ve masum...

Birbirlerine delicesine tutkundular. Onları ölüm bile ayıramazmış gibi görünse de hayatın gerçekleri bir tokat gibi inecektir yüzlerine.

Tarık’ın güç tutkusu ve çevresindekilerin üzerinde kurduğu baskılar, Ülkü’yle yaşadığı o büyük aşkı bile sarsmaya başlayacaktır.

Sayfa: 336

Kontrol edilemeyen duygular

Kırgınlıklar, küsmeler, araya girenlerin barıştırmaları, ayrılıp birleşmeler derken, işin rengi de değişecektir. Canı en çok yanan, elindeki son iki kozu da kullanmak zorunda hissedecektir: intikam ve ihanet...

Bu iki duygu kontrol edilemez düzeyde ele geçirecektir bir aşığı...

Cinayet işlemek bile soğutmaya yetmeyecektir, alev alev yanmakta olan bir yüreği...