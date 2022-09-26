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    Üzerinde düşünülmesi gereken, çözüm odaklı kitap: Depresyon Ne İşe Yarar

    Depresyon Ne İşe Yarar; bir uzmanın gözünden herkesin bilmesinde fayda bulunan konulara ve depresyonun karanlık dehlizlerine ışık tutan, olumlu bakış açısıyla iyi hissettirecek bir araştırma...
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 13:12
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    Üzerinde düşünülmesi gereken, çözüm odaklı kitap: Depresyon Ne İşe Yarar

    Çoğu insanın hayatının bir noktasında kesiştiği depresyon hakkında bildiklerimizi tazeleme vakti geldi. Depresyonun teşhisi, mevsimlerin üzerimizdeki etkisi, depresyonda zaman algısı, yaratıcılığın depresyonla ilişkisi ve daha fazlası..

    Depresyonun yıkıcı ve olumsuz etkileriyle bilindiğini hepimiz onaylayabiliriz. Gelelim depresyonun faydalarına. Hayır, yanlış okumadınız. Bu kitabın seyri boyunca depresyonun belli durumlarda bir avantaj sağlayabileceği fikriyle karşı karşıya kalacaksınız.

    Çoğunlukla günlük yaşamdan beslenen, araştırmalardan, edebiyattan ve felsefeden örneklerle desteklenen bu kitapla depresyonun tüm yönlerini kavrayacaksınız. Peki, oldukça sancılı bir deneyim olan depresyon ne işe yarar?

    Üzerinde düşünülmesi gereken, çözüm odaklı kitap: Depresyon Ne İşe Yarar #1

    Düşünülmesi gereken fikirler

    Psikiyatri ve Duvarın Ardı Podcast serisiyle milyonlarca dinlenmeye ulaşan Psikiyatrist Dr. Cengiz Arca, dünya genelinde hastalık yükünün üçüncü nedeni olan depresyonun yaygınlığı, evrim teorisi açısından gelişimi ve olası faydaları hakkında, üzerine düşünülmesi gereken fikirler ortaya atıyor.

    Üzerinde düşünülmesi gereken, çözüm odaklı kitap: Depresyon Ne İşe Yarar #2

    Sayfa: 128

    Arınmanın kitabı

    Şiddetli depresyondan ziyade hafif depresyon tablolarının ele alındığı Depresyon Ne İşe Yarar’ı okurken kimi zaman depresif hissetmenin, kabuğunuza çekilmenin, hayatınızın kenarına kıyısına ittirdiğiniz her şeyi kirli sepetinden çıkarıp yıkamanın o kadar da kötü bir şey olmadığını deneyimleyeceksiniz.


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