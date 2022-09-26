Üzerinde düşünülmesi gereken, çözüm odaklı kitap: Depresyon Ne İşe Yarar

Depresyon Ne İşe Yarar; bir uzmanın gözünden herkesin bilmesinde fayda bulunan konulara ve depresyonun karanlık dehlizlerine ışık tutan, olumlu bakış açısıyla iyi hissettirecek bir araştırma...

Çoğu insanın hayatının bir noktasında kesiştiği depresyon hakkında bildiklerimizi tazeleme vakti geldi. Depresyonun teşhisi, mevsimlerin üzerimizdeki etkisi, depresyonda zaman algısı, yaratıcılığın depresyonla ilişkisi ve daha fazlası..

Depresyonun yıkıcı ve olumsuz etkileriyle bilindiğini hepimiz onaylayabiliriz. Gelelim depresyonun faydalarına. Hayır, yanlış okumadınız. Bu kitabın seyri boyunca depresyonun belli durumlarda bir avantaj sağlayabileceği fikriyle karşı karşıya kalacaksınız.

Çoğunlukla günlük yaşamdan beslenen, araştırmalardan, edebiyattan ve felsefeden örneklerle desteklenen bu kitapla depresyonun tüm yönlerini kavrayacaksınız. Peki, oldukça sancılı bir deneyim olan depresyon ne işe yarar?

Düşünülmesi gereken fikirler

Psikiyatri ve Duvarın Ardı Podcast serisiyle milyonlarca dinlenmeye ulaşan Psikiyatrist Dr. Cengiz Arca, dünya genelinde hastalık yükünün üçüncü nedeni olan depresyonun yaygınlığı, evrim teorisi açısından gelişimi ve olası faydaları hakkında, üzerine düşünülmesi gereken fikirler ortaya atıyor.





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Arınmanın kitabı

Şiddetli depresyondan ziyade hafif depresyon tablolarının ele alındığı Depresyon Ne İşe Yarar’ı okurken kimi zaman depresif hissetmenin, kabuğunuza çekilmenin, hayatınızın kenarına kıyısına ittirdiğiniz her şeyi kirli sepetinden çıkarıp yıkamanın o kadar da kötü bir şey olmadığını deneyimleyeceksiniz.