Üzerinde yattığımız yatağın 70 bin yıllık tarihinin kitabı

Brian Fagan ve Nadia Durrani, son 70 bin yılı kapsayan bu çalışmalarında, yatağın zaman içindeki sonsuz çeşitlilikteki rolüne bakıyor: Yatakta Neler Yaptık?

Yatakta Neler Yaptık?

Yatağın büyüleyici ama çoğu zaman unutulmuş geçmişindeki örtüyü kaldırıyor. Sıra dışı bir okumaya hazır mısınız? Her nesnenin, eşyanın bir tarihi, geçmişi var; yatağın da öyle...

XIV. Louis, Fransa'yı yatak odasından idare etti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Winston Churchill, İngiltere'yi yatağından yönetti.

Yolcular, yolculukları sırasında hiç tanımadıkları yabancılarla birlikte yattı, Sanayi Devrimi öncesi pek çok aile aynı yatağı paylaştı.

PAHALI OBJE: YATAK

Bir zamanlar yataklar pahalı objelerdi ve çoğu zaman gösteriş amaçlıydı: Tutankamon altın bir yatakla birlikte sonsuzluğa göç etti, zengin Yunanlar öbür dünyaya üzerinde yemek yemek için tasarlanan yataklarında gönderildi.





ZENGİN, SOSYAL TARİH

Yatak; doğum, ölüm, hikâye anlatımı ve sosyalliğin yanı sıra uyumak için de kullanılıyordu. Ama kimin kiminle, neden ve nasıl yattığı zamana ve yere bağlı olarak inanılmaz derecede değişiyordu.

Yatak, modern çağda özel ve gizli bir alana dönüşünce zengin sosyal tarihi de büyük ölçüde unutulmuş oldu.





Brian Fagan

BRIAN FAGAN

1936'da İngiltere'de doğdu. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Cambridge Üniversitesi'nden aldı. California Üniversitesi'nde antropoloji profesörüdür.

Diğer eserleri arasında The Adventure of Archaeology (Arkeolojinin Serüveni), The Little Ice Age (Küçük Buz Devri) ve A Little History of Archaeology (Arkeolojinin Kısa Bir Tarihi) bulunmaktadır.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

