Uzmanlar çocuk kitaplarının bilinçli seçilmesi konusunda uyarıyor Çocuklarının okuma alışkanlığını küçük yaşta kazanmasını sağlamak isteyen ebeveynler, yaş grubuna uygun çocuk kitaplarına yöneliyor. Bunun için kitap seçerken dikkatli olunması gerekiyor.

Çocuk kitapları, çocukların bilişsel yeteneklerini geliştirirken, günlük yaşamdaki davranış ve iletişim becerilerine de katkıda bulunuyor. Çocuklarının küçük yaşta okuma alışkanlığı edinmesini isteyen ebeveynler ise çocuklarının yaş grubuna uygun kitapların arayışına giriyor.

Çocuk kitaplarının çocukların dünyasını yansıtması gerektiğini belirten eğitimci yazarlar bilinç seviyesine inemeyen ve ögeler barındıran kitapların travmaya yol açabileceğine dair uyarıyor.

Bugüne kadar kaleme aldığı Çocuk Şehri, Şakacı Meyveler ve Sebzeler, Minik Deha, Kitap Adası ve Çocuk Oyunları Teknolojiye Karşı başlıklı çocuk kitaplarıyla adından sıkça söz ettiren Eğitimci - Yazar Coşkun Bulut ise çocuğun bilinç seviyesine inemeyen kitapların çocukta travmaya yol açabileceğine dair ebeveynleri uyarıyor.

Bilinçli hazırlanmayan ve içinde olumsuz ögeler barındıran kitapların, çocukların uyku düzeninin bozulmasına, korkmalarına, dış dünya ile iletişimlerinin kesilmesine yol açabileceğini aktaran Eğitimci - Yazar Coşkun Bulut,

“Çocukların dünyası, yetişkinlerinki gibi değil. Hem iyi ve kötüyü ayırt etme, hem de onları içselleştirme aşamasında yetişkinlerden çok farklı algıma yöntemleri var. Bu yüzden çocuk kitapları mutlaka çocuğun dünyasını yansıtmalı ve onun bulunduğu bilinç seviyesinde kaleme alınmalı. Aksi takdirde bu kitaplar, çocuklarda kalıcı travmalara neden olabilir” dedi.

“Kitaplar çocukların hayallerini yönlendirmemeli”

Çocuk kitaplarının çocukların hayal dünyasına hitap etmesi gerektiğini belirten Coşkun Bulut,

“Çocuk kitapları, çocukların hayal dünyasına hitap etmeli ancak hayallerini şekillendirmemeli. Onlara net yönlendirmeler yapmamalı. Yani kitaplar, yalnızca çocuğun istek ve hayallerine rehberlik etmeli. Ben de Çocuk Şehri, Şakacı Meyveler ve Sebzeler, Minik Deha, Kitap Adası ve Çocuk Oyunları Teknolojiye Karşı kitaplarımı bu anlayışla kaleme aldım. Kitaplarımda çocukların hayal dünyasına hitap etmeyi, içeriği oyunlarla zenginleştirmeyi ve konuyu ilgi çekici görsellerle pekiştirmeyi hedefledim. Ebeveynlerin çocukları için kitap seçerken bu gibi fiziksel ve psikososyal gelişimi destekleyen yapıcı kitapları tercih etmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İlgi çekici resimler, çocukların okuma motivasyonuna katkıda bulunuyor"

Kitap seçimi yapılırken çocuğun gerçeği olan oyun dünyasının unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Coşkun Bulut,