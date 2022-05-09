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    Uzun ince bir karavan yolculuğu: Bozuk Pusula

    Ödüllü yazar İsmet Bertan okurunu, macera ve gizem dolu bir Anadolu yolculuğuna çıkarıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 13:11
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    Uzun ince bir karavan yolculuğu: Bozuk Pusula

    Dedeyle torunun karavan tatili, Hattuşa'dan Divriği'ye, Nemrut Dağı'ndan Göbeklitepe'ye uzanıyor. Kadim uygarlıkların izinde yöresel zenginliklerle renklenen romanda, Âşık Veysel'in ezgileri, flamenko dansıyla buluşuyor. Birbirine kavuşmak için çırpınan eski pusula figürlerinin soluksuz, gerçeküstü arayışı ustaca anlatılıyor.

    Yaşadığımız coğrafyanın tarihiyle kurduğumuz bağ ve insanın yolculuğunda iz bırakan hikâyeler, büyülü bir anlatımla ve renkli betimlemelerle canlanıyor.

    Uzun ince bir karavan yolculuğu: Bozuk Pusula #1

    Sayfa: 196

    Kitaptan

    "Tunç ve dedesi, yaz tatilinde hayalini kurdukları yolculuğa çıkarlar. Karavan Tırtıl'la Ankara'dan ayrılan ikili, bozuk pusulanın kafası bozuk figürü Prens Valetta'nın sırrını çözmeye kalkınca rotadan sapar, Anadolu'da gezmeye başlarlar. Antika pusula yüzünden kazı alanlarına, antik kentlere, müzelere ve milli parklara uzanan yolda, Tunç yeni arkadaşlar da edinir. Dede torun, sürprizlerle dolu yolculukta, bir efsanenin parçası olduklarını fark edecektir..."

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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