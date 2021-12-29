Uzun süredir suskun olan İhsan Oktay Anar, yeni romanla dönüyor

İhsan Oktay Anar, 2022'de yepyeni bir romanla okurlarına tekrar merhaba diyecek. Uzun süredir suskun kalan yazardan yeni roman müjdesi..

Modern Türk edebiyatının sevilen ismi İhsan Oktay Anar, sessizliğini bozuyor. Yazdığı romanlarla geniş bir okur kitlesine ulaşan Anar, 2022'de yeni romanla dönüyor. Everest Yayınları etiketiyle çıkacak romanın adı ise henüz belirsiz.

Yazarın yeni roman çıkartacak olması okurlarını şimdiden heyecanlandırdı.

İhsan Oktay Anar, kitabı dışında gündeme gelmekten hoşlanmadığı için hep yaptığı gibi sonrasında pek ortalarda görünmedi.

BİR TESADÜF...

Kendisini tanımayan bir sokak röportajcısının tesadüfen sorduğu "Evrim teorisine inanıyor musunuz?" sorusuna verdiği cevabın, YouTube kanalında yayınlanması ve viral olması dışında.