VakıfBank Kültür Yayınları iki yaşında

Benzersiz nitelikte eserleri okurla buluşturmak hedefiyle yayın hayatına devam eden VakıfBank Kültür Yayınları, yeni yaşını kutluyor.

Kültür ve sanat yaşamını evrensel ölçüde zenginleştirip gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan VakıfBank Kültür Yayınları iki yaşına girdi.

Literatürü zenginleştiren, Edebiyat, Tarih, Sanat, Felsefe, Kesişimler, İktisat, İnsan ve Toplum kategorilerinde yeni eserleri okurla buluşturan VBKY, ilk kez Türkçe’ye çevrilen eserleri de yayınlamaya devam ediyor.

"BAŞARIYI YAKALAYACAĞIZ"

VakıfBank Genel Müdürü ve VBKY Yayın Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VBKY’nin vakıf kültüründen gelen güçlü ve önemli bir misyonu bulunduğunu söyledi. Bu misyona uygun olarak geçmişin ve bugünün değerlerini gelecek nesillere kalıcı olacak şekilde aktarma sorumluluğuyla eserler yayımladıklarını belirten Üstünsalih, yıllarca okunacak kitapların yayıncısı olma ilkesiyle yola devam ettiklerini kaydetti. Üstünsalih, "Geride kalan iki yılda kültür yayıncılığı alanında güzel işler ortaya koyduk. Sağlam ve kararlı adımlarla yayın hayatımıza devam etmeyi arzu ediyoruz. Önümüzdeki süreçte alanında saygın ve nitelikli daha çok eseri, daha çok okurla buluşturacağız. Üçüncü yılımıza toplam 200 kitap ile girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

VakıfBank Genel Müdürü ve VBKY Yayın Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih

"ÖLÇÜLEMEYECEK BİR SERVET"

Üstünsalih, okurdan büyük ilgi gördüklerini ve gelen olumlu tepkiler karşısında mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Biz, en doğru ve kalıcı eserlerle kitapseverler için nitelikli bir birikim oluşturmak istiyoruz. Yayın havuzumuzda gün ışığına çıkmayı bekleyen daha onlarca nitelikli eser bulunuyor. İnanıyoruz ki seneler sonra daha da övüneceğimiz bir birikime sahip olacağız. Biz, bunun herhangi bir şeyle ölçülemeyecek bir servet olduğunu düşünüyoruz" dedi.





"YENİ UFUKLAR AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Üstünsalih, VBKY’nin sürdürülebilirlik esasını koruyarak kültür dünyasına katkıda bulunmaya devam edeceğini belirterek, "Türkçe’de ilk kez yayımlanan çeviri eserlerin yanı sıra kültürümüzü anlatan başucu kaynakları da yine okurla buluşacak. Günümüz Türkçesine kavuşmayı bekleyen temel kaynak niteliğindeki eserlere daha çok yoğunlaşacağız. Anadolu kültür mirasında çok önemli yerde olan kitaplarımız da 2021 yılında raflardaki yerini alacak"dedi.





"HEYECANIMIZI KORUYORUZ"

İlk günden itibaren kitaplara ilgili gösteren okurlara ve yayınların hayata geçmesinde emek veren yazar, çevirmen, editör ve diğer tüm çalışma arkadaşları ile iş ortaklarına teşekkür eden Üstünsalih, "Kültür yayıncılığında heyecanımızı korumaya ve kültür birikimimize katkıda bulunarak yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.



