Valeria Luiselli'nin Bana Sonunu Söyle adlı kitabına dair

Valeria Luiselli'nin ABD'deki göçmen Meksikalı çocukların hikâyesini anlattığı Bana Sonunu Söyle, Siren Yayınları tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Sorgu formundaki yedinci soru "ABD’ye seyahatin esnasında başına seni korkutan ya da yaralayan bir şey geldi mi?" sorusu.

Çocuklar ilk taramada Meksika’dan ABD’ye yaptıkları seyahatlerde yaşadıklarıyla ilgili nadiren ayrıntılı bilgi veriyor, daha fazla bilgi almak için onları zorlamanın faydası olduğu da söylenemez.





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Sayfa: 104

BİR GÖÇMEN...

Anavatanlarıyla ABD’ye varışları arasında başlarına gelenler bir göçmen yargıcı karşısındaki savunmalarına pek katkı sağlamıyor, bu nedenle bu soru görüşmede önemli bir rol oynamıyor.





BİRER KORKU HİKAYESİ

Sayılar başlı başlarına birer korku hikâyesi anlatıyor. Tecavüz: ABD sınırına ulaşmak için Meksika’dan geçen kadınların ve kız çocuklarının yüzde sekseni yolda tecavüze uğruyor. Bu durum o kadar yaygın ki çoğunluğu kuzeye doğru yola çıkmadan önce doğum kontrol önlemleri alıyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com