Validen Hakkarili çocuklara 20 bin kitap

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, karşılaştığı her çocuğa kitap hediye ederek, okumaya teşvik ediyor.

Hakkari’ye atandığı günde "Hakkari’de Hayat Var" sloganı ve "Bir Kitap Bir İnsan" kampanyası başlatan Vali İdris Akbıyık, bugüne kadar karşılaştığı, sohbet ettiği ve dokunduğu her çocuğa kitap hediye ederek rekor bir kitap dağıtımına imza attı.

Çocuklara kitap dağıtarak onları okumaya teşvik eden Vali Akbıyık’ın, şu ana kadar çocuklara 20 binin üzerinde kitap dağıttığı belirtildi.

KİTAP OKUMAYA TEŞVİK

Hakkari’de çocuklar başta olmak üzere yetişkinleri de kitap okumaya teşvik eden Vali Akbıyık, kitap dağıtım rekorunu elinde bulunduruyor.