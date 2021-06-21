Vassiliki Nevrokopli'den gençlik romanı: Karanlığa Yakalanmak

Yunan yazar Vassiliki Nevrokopli, ödüllü romanı Karanlığa Yakalanmak ile alıştığı teknolojik olanakları yitiren bir gencin gözünden, günümüz dünyasına ve ilişkilere ayna tutuyor.

Çağdaş Yunan edebiyatının ödüllü yazarlarından Vassiliki Nevrokopli, Türkçe'deki ilk romanında sıradan bir gencin dönüşüm yolculuğunu anlatıyor.

Uzun bir elektrik kesintisinin, sosyal yaşamdan teknoloji alışkanlıklarına dek her şeyi altüst eden beklenmedik sonuçlarını bir gencin gözünden öyküleştiriyor.

MİTOLOJİK GÖNDERMELER

Günümüz dünyasında bütünüyle iletişim dışı kalmanın yarattığı buhranı, içsel keşifler, yüzleşme cesareti ve yeniden başlama gücüyle dağıtan roman, mitolojik göndermelerle renkleniyor.

Sayfa: 188

ÖDÜLLÜ YAZAR

Yunanistan'da 2019 Gençlik Edebiyatı Ödülü'ne değer görülen kitap, teknolojiyle kuşatılmış gündelik hayatın sokaklarında yolunu kaybedenlere, umudun ve sevginin rehberliğinde gerçekçi bir bakış açısı ve sürprizlerle dolu yan yollar armağan ediyor.

Vassiliki Nevrokopli

TADIMLIK...

"Telefonu eline yapışık yaşayan liseli Argiris bilgisayar oyunlarına düşkün, sorunlarını görmezden gelen bir gençtir. Bir gün şehirde elektrikler kesilir ve uzun süre de gelmez. Önce arkadaşlarıyla eğlence konusu olan durum, bir süre sonra felakete dönüşür. Telefonların, bilgisayarların şarjı biter, buzdolabındakiler bozulur; hastanelerden ulaşım araçlarına, belediye hizmetlerinden eğitime dek her şey durur. Afallayan Argiris, annesiyle paylaştığı yaşamını sorgulamaya başlar. Yıllardır görmediği babasını bulmak üzere yola çıkar. Babasının yaşadığı köyde onu babaannesi ve Maria beklemektedir..."

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com