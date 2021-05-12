Vatikan’ın dijital arşivinde Yunus Emre’nin yeni divanı bulundu

Doç. Dr. Himmet Büke, Vatikan Kütüphanesi Dijital Arşivi’nde halk ozanı Yunus Emre’ye ait olduğu değerlendirilen ve içinde 200’ye yakın şiirin yer aldığı yeni bir divan tespit etti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Himmet Büke, Vatikan'ın dijital arşivindeki el yazması eserleri tararken Yunus Emre'ye ait yeni bir divan buldu. Yaklaşık 400 sayfalık divanda Yunus Emre'nin 200'ün üzerinde şiirinin yer aldığını söyleyen Doç. Dr. Himmet Büke, "Gerek dil tarihimiz gerek kültür tarihimiz açısından Anadolu'daki Türk varlığının en önemli isimlerinden birisi Yunus Emre. Bizim bu nüshaları bulmamızdan hemen birkaç hafta sonra 2021 yılı UNESCO tarafından Yunus Emre yılı, akabinde de Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edildi. Bizim bu nüshayı bulmamız bu açıklamalardan yaklaşık 5 ay önce oldu" dedi.

"YUNUS EMRE DİVANI İBARESİ BULUNUYORDU"

Çalışmalarının genel itibarıyla eski Anadolu Türkçesi ve Klasik Osmanlı Türkçesi dönemleri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Büke, "Çalıştığımız eserler genelde el yazması eserler. Türkçe yazılmış el yazması eserler üzerine çalışıyoruz. Daha önce Fransa Milli Kütüphanesi'ndeki el yazması eserleri taramıştık. Daha sonra Vatikan Kütüphanesi'nin erişime açılan dijital arşivine ulaştık. Bu arşivin Türkçe el yazmaları bölümünde yaklaşık 200'ün üzerinde eseri taradık ve eser taramalarım sırasında bir eserin de Yunus Emre'ye ait olduğunu fark ettik. Çünkü eserin alt kısmında ve giriş kısmında zaten ‘Yunus Emre Divanı’ ibaresi bulunuyordu. İçeriğine baktığımızda, şiirleri incelediğimizde bu divanın Yunus Emre Divanı olduğunu görmüş olduk. Bu yeni nüsha bu şekilde ortaya çıkmış oldu"diye konuştu.

"EKSİĞİ OLMAYAN NÜSHALARDAN BİR TANESİ"

Yunus Emre'nin bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı nüshaları olmak üzere takriben 30'un üzerinde nüshası olduğundan bahseden Doç. Dr. Himmet Büke, şöyle devam etti: "Bunların bir kısmı sağlam, bir kısmı ise daha az şiir var ya da eksik durumda. Bizim bulduğumuz nüsha ‘Müretteb’ dediğimiz sağlam şekilde duran yani eksiği olmayan nüshalardan bir tanesi. Yunus'a ait takriben 200 şiir var ve 196 varak yaklaşık 400 sayfaya yakın bir eser. İçinde Yunus'un olduğu kesin olan şiirler de var. Bazı şiirler de şu an için tartışmaya açık. Hangi şiirlerin Yunus'a ait olduğu da yıllardır süregelen bir tartışma. Dolayısıyla bu 200'e yakın şiir bugün ortaya konularak okuyucuların ve araştırmacıların takdirine sunuldu."