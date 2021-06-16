Euro
10.3498
-0.31%
Dolar
8.5396
-0.21%
Altın
510.25
-0.24%
Borsa
1.439
-0.23%
Bitcoin
335.890
-1.93%
EXEN Coin
29.70
-11.23%
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Vedat Milor'un yeni kitabı: Hesap Lütfen!

    Vedat Milor'un Hesap Lütfen! adlı kitabı Kronik Kitap etiketiyle kitapseverlerle buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 16:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vedat Milor'un yeni kitabı: Hesap Lütfen!

    Gastronomi uzmanı… Şarap uzmanı... İktisatçı… Sosyolog… Televizyoncu… Yazar… Her daim okuyan, yazan, arayan; bir yandan da hem geleneksel hem sosyal medyada eğlenen, dertleşen, anlatan ve anlamaya çalışan bir kamu aydını. ABD-Türkiye hattında dokuduğu hayat felsefesini mukayeseli bir zemine oturtmuş iyi bir gözlemci ve eleştirmen.

    AÇIK YÜREKLİ BİR ENTELEKTÜEL

    Vedat Milor, hayatını roller coaster’a binmek gibi tanımlıyor. Farklı alanlar, farklı ülkeler, hatta farklı kıtalar arasında gidip gelen bir hız treni…

    Bu yolculuk sırasında üreten, keşfeden, öğrenen, sorgulayan ve hayatı deneyimlemekten kaçınmayan açık yürekli bir entelektüel…

    GASTRONOMİ NEDİR?

    Gastronominin yalnızca yemek yemekten ibaret olmadığını onunla öğreniyoruz. Farklı kültürlere ve kesimlere nasıl bir pencere açılacağını; yaşam tarzının bir sınır, bir mahrumiyet alanına dönüşmesine mecbur olunmadığını da…

    Vedat Milor un yeni kitabı: Hesap Lütfen! #1

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 272

    DERİN GÖZLEMLER

    Nurhak Kaya sordu; Vedat Milor geniş tecrübesinden ve bilgisinden süzdüğü insana, topluma dair gözlemlerini; bu kaotik dünyada her daim hayatta kalma stratejilerini Hesap Lütfen!de okurlarla paylaştı.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir