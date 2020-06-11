Duygu adamı Özdemir Asaf’ı sevgiyle anıyoruz

Ömrü boyunca hep nazik tavırları ile tanınan, hayata hep duygu yüklü bir pencereden baktığı şiirleriyle sarılan şair Özdemir Asaf’a özlemle…

Doğum günü anısına yeniden...

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Doğduğunda kendisine verilen isim, “Halit Özdemir Arun”du. Ama o, şiirlerini Özdemir Asaf olarak yazdı. Asaf’ın ilk yazısı, “Servet-i Fünun”da yayımlamıştı. Ardından da şiir, yazı ve çevirileri, “Uyanış”, “Varlık”, “Şadırvan”, Yeditepe”, “Türk Dili”, “Türkçe”, “Edebiyat Dünyası” gibi pek çok dergide ve “Vatan” gazetesinin sanat sayfalarında yayımlanmaya devam etti…

Asaf, çocukken akciğer rahatsızlığı geçirmişti ve bu durum, 1979’da tekrar nüksetti. Aralık 1980’de de, tedavi görmeye başladı. Beyninde ciddi bir tümör tespit edilen, hayata hep duygulu gözlerle bakan şair Özdemir Asaf, 39 yıl önce bugün, hayata gözlerini kapadı…

Onu, şiirlerinden seçkiler ve sonsuz duygu yüklü edebi yönüne değinerek anıyoruz…

ÖZDEMİR ASAF’IN EDEBİ YÖNÜ

Asaf, aktif yazma yaşamının yanında,1951’de, “Sanat Basımevi”ni kurarak matbaacılığa başladı. 1955’te de “Yuvarlak Masa Yayınları”nı kurdu ve art arda şiir kitaplarını yayımladı. Çeviri ve şiir kitaplarını yayımlıyordu. Ancak bu yayın organlarını 1970’te kapatacaktı…

Şiir, onun hayatında hep ayrı bir yerde oldu. İlk şiirleri ikilik ve dörtlükler şeklindeydi. Yoğun bir söyleyiş özelliği ile şiirlerini kaleme alan Asaf, tema olarak insan ve toplum ilişkilerini işledi. Çokça yer verdiği sevgi, ayrılık, ölüm, hüzün temaları, son dönemlerinde yazdığı şiirlerinde, yerini kaçış ve umutsuzluk duygularına bırakacaktı…

Ömrünü şiire adayan Asaf, 1959’da, Belçika Milletlerarası Şiir Bienali’ne, “Türk Edebiyatçılar Birliği Temsilcisi” olarak davet edildi. 1966’da da, Yugoslavya’daki Şiir Kongresi’ne, Makedonya Yazarlar Birliği’nin davetlisiydi…

Asaf, “Çiçekleri Yemeyin”, “Çiçek Senfonisi”, “Dünya Kaçtı Gözüme”, “Ben Değildim”, Yumuşaklıklar Değil”, “Bir Kapı Önünde”, “Nasılsın”, “Bugün ve Bugün”, “Benden Sonra Mutluluk” adını verdiği birçok şiir kitabı ile “Dün Yağmur Yağacak” ve “Ça” adlı hikayelerini yayımladı.

Onun en bilindik, şarkı olmuş şiiri ise, kuşkusuz “Lavinya” oldu…

LAVİNYA

Sana gitme demeyeceğim.

Üşüyorsun ceketimi al.

Günün en güzel saatleri bunlar.

Yanımda kal.

…

Şarkıyı dinlemek için tıklayınız.

*

AYNANIN OYUNU

Bir çocuk doğdu, bendim.

Sıraya girdim insanlar içinde.

Alay bayrak büyüdüm,

Odalar, sofalar içinde.

…

BAĞLAÇ

Dünyanın en büyük ordusu iki kişidir,

En kalabalık kenti de bir kişi…

Başladığından beri onların bitmez savaşı

Evden eve taşınır durur o bir kişi.

*

AKIL GÖZÜ

Seni bulmaktan önce aramak isterim.

Seni sevmekten önce anlamak isterim.

Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de,

Sana hep, hep yeniden başlamak isterim.

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

…

Bir düşün’de beni sana ayıran,

Yalnızlık paylaşılmaz,

Paylaşılsa yalnızlık olmaz.

*

SON ŞİİR

Hastanede veya hapishanede

Hayatını yazma!

Sonunu bir merak eden çıkabilir.

Hastanede her gece insan,

Birkaç yaşam yitirebilir ya da yaşayabilir;

Hapishanede ise her sabah.

DİYALOG

Babamın öldüğünde aylardan Haziran'dı,

O elli dördündeydi, ben yedi.

Bir ışık söndüğünde yol yandı.

O kedi bunları nasıl da bildi.

...

Damla Karakuş

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