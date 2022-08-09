Verimli bir okuma nasıl olmalı, nelere dikkat etmeli

Verimli bir okuma nasıl olmalı, nelere dikkat etmeli

Kitap okumaya yeterince zaman ayıramıyorsanız ve bunun yanında nasıl okuyacağınıza karar veremiyorsanız önerilerimize kulak vermenizi salık veriyoruz.

Bir çok insan okumaya başlarken yanlış kitaplar seçiyor. Ağır uzun kitaplarla başlıyor olmak en baştan bu sevdadan vazgeçmeye sebep olabilir. İlginizi çeken kısa öz size okumayı sevdirecek kitap seçimi önemlidir. Kalın kitaplar, zaman zaman okuma alışkanlığına sahip olan kişilerin bile gözünü korkutabiliyor.

Bu nedenle okumayı alışkanlık haline getirmek istiyorsanız gözünüzün korkmayacağı daha ince kitapları seçmeniz faydalı olacaktır. İlk başta ilgi alanlarınıza uygun kitaplar, merak duygunuzu harekete geçirip sizi motive edecek polisiye romanlar, çocuk kitaplarıyla bile işe başlayabilirsiniz.

Kağıt, sayfalar, zaman...

Size bir şey katmak zorunda olmayan, heyecan yaratan kitaplarla okumaya başlayarak bir kağıda sayfalara harflere bakarken zaman geçirmeyi sabretmeyi öğrenmeniz kolaylaşır.





İlk sayfalar önemli

İlk 40-50 sayfada bir kitap sizi içine çekmiyor sonunu merak ettirmiyor, keyif vermiyorsa o kitabı bitirme konusunda inatçı olmayın. Kitapları zevk almadan okumaya çalışmak, yani okumak için okumak da sıkıcı bir deneyim yaşamanıza neden olabilir.

Keyif almadığınız bir kitapta ısrarcı olup okumayı kendiniz için zulme çevirmeyin. Yeni bir kitaba geçmek için vakit kaybetmeye gerek yok.





Okumaktan vazgeçmeyin

Bir alışkanlıktan vazgeçmek de alışkanlık kazanmak da sandığınız kadar kolay olmayabilir, ama pes etmemelisiniz. Alışkanlık kazanmanızı sağlayacak en önemli nokta bu! Burada birkaç gün denemekten bahsetmiyoruz. Kitap okumadığınızda hayatınızda bir eksiklik hissedeceğiniz aşamadan bahsediyoruz.

Doğru kitapları seçerek kitap okumanın verdiği zevki yaşayabilir ve kitap okuma alışkanlığını kazanabilirsiniz.

Ne kadar okuyacağınıza siz karar verin

Hedefiniz alışkanlık oluşturmaksa, kitap okuma davranışını düzenli periyotlarla rutin haline getirmelisiniz. Bu sebeple yapmanız gereken şeylerden biri de günde kaç sayfa okuyacağınıza karar vermek.

Örneğin günde 10 sayfa okumak, başlangıç için oldukça uygun. Bunun yanı sıra yanınızda kitap taşıyarak uygun bir zaman ve mekân bulduğunuzda planladığınızdan daha çok kitap okuyabilirsiniz.

