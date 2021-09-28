Victor Hugo'nun aşkına anne engeli

Fransız yazar Victor Hugo sevdiği kadınla evlenmeye karar verince, annesi Sophie, oğlunun kendinden alt tabakada yaşayan bir kadınla evlenmesine izin vermedi.

Fransız romantik yazarı Victor Hugo, gençliğin ateşli zamanlarında bir kadına tutulur. Şans o ki Hugo’nun kardeşi Eugène Hugo da aynı kadını sevmektedir.

1819 yılının Nisan ayında bir gece, iki kardeş birbirlerine aynı kadını sevdiklerini itiraf eder. Bahsi geçen ve Victor Hugo’nun da mektuplarıyla sevgilerini ilettiği kadın Adèle Foucher’dir.

Yalnız Hugo için kardeşiyle aynı kadına âşık olmanın ötesinde daha önemli bir dert vardır: Yazarın annesi Sophie...

AŞKA ANNE ENGELİ

Oğluna alt kesimden bir kadını layık görmez. Onun tasavvuru, oğlunun zengin ve yüksek zümreden bir kadınla evlenmesidir.

Annenin bu engelleriyse bugün önemli bir edebiyat eseri olarak okuduğumuz “Nişanlıya Mektuplar”ın meydana gelmesine vesile olur.

GENÇLİĞİN TUTKULU ÇAĞI

Gençliğin o tutkulu çağın yüreğini taşıyan Hugo, sevdiceğine romantik ve sevda dolu mektuplar yazar. Anne Sophie 1821’de vefat ettikten 16 ay sonra Victor Hugo ve Adèle Foucher evlenir.

Ergül Tosun

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