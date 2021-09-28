Euro
10.3718
0.52%
Dolar
8.8735
0.64%
Altın
497.3
0.22%
Borsa
1.386
-0.43%
Bitcoin
373.822
-3.93%
EXEN Coin
19.98
-6.41%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Victor Hugo'nun aşkına anne engeli

    Fransız yazar Victor Hugo sevdiği kadınla evlenmeye karar verince, annesi Sophie, oğlunun kendinden alt tabakada yaşayan bir kadınla evlenmesine izin vermedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 12:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Victor Hugo'nun aşkına anne engeli

    Fransız romantik yazarı Victor Hugo, gençliğin ateşli zamanlarında bir kadına tutulur. Şans o ki Hugo’nun kardeşi Eugène Hugo da aynı kadını sevmektedir.

    1819 yılının Nisan ayında bir gece, iki kardeş birbirlerine aynı kadını sevdiklerini itiraf eder. Bahsi geçen ve Victor Hugo’nun da mektuplarıyla sevgilerini ilettiği kadın Adèle Foucher’dir.

    Yalnız Hugo için kardeşiyle aynı kadına âşık olmanın ötesinde daha önemli bir dert vardır: Yazarın annesi Sophie...

    Victor Hugo nun aşkına anne engeli #1

    AŞKA ANNE ENGELİ

    Oğluna alt kesimden bir kadını layık görmez. Onun tasavvuru, oğlunun zengin ve yüksek zümreden bir kadınla evlenmesidir.

    Annenin bu engelleriyse bugün önemli bir edebiyat eseri olarak okuduğumuz “Nişanlıya Mektuplar”ın meydana gelmesine vesile olur.

    Victor Hugo nun aşkına anne engeli #2

    GENÇLİĞİN TUTKULU ÇAĞI

    Gençliğin o tutkulu çağın yüreğini taşıyan Hugo, sevdiceğine romantik ve sevda dolu mektuplar yazar. Anne Sophie 1821’de vefat ettikten 16 ay sonra Victor Hugo ve Adèle Foucher evlenir.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir