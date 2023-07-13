Victorya Schwab'ın Kanatsız Melekler kitap serisiyle fantastik bir yolculuk Gençlik ve fantastik kitaplarının sevilen ismi olan Victorya Schwab'ın kaleme aldığı Kanatsız Melekler kitap serisi devam ediyor. Toplam üç seriden oluşan kitapları sizler için derledik.

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Kanatsız Melek 1: Yeni Başlangıçlar

Aria, kızıl saçları ve renkli bağcıklarıyla ilk bakışta on iki yaşında sıradan bir kız gibi görünebilirdi. Oysa o sadece hayal ederek bir şeyleri var edebiliyor, kendi gölgesini bir kapı gibi kullanıyor ve dünyada küçücük ama önemli değişiklikler yaratıyordu. Çünkü Aria bir koruyucu melekti. Şey, kanatları hariç…

Zaten dünyaya da onları kazanmak üzere gönderilmişti. Bunu yapmak için de üç farklı kıza yardım etmesi gerekiyordu.

Kanatsız Melek 2: İkinci Şanslar

Kanatsız Melek 3: Son Dilekler

Aria ilk bakışta on iki yaşında sıradan bir kız gibi görünebilirdi. Ama o bir koruyucu melekti ve dünyaya kanatlarını kazanmaya gönderilmişti. Bunun için de üç farklı kıza yardım etmesi gerekiyordu.

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