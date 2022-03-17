Vietnamlı yazar Nguyen Dinh Thi'nın sarsıcı romanı: Gök Cephesi

Vietnamlı yazar Nguyen Dinh Thi'nın Gök Cephesi romanı, dünya edebiyatının ender örneklerinden birini teşkil ediyor.

Gök Cephesi, Vietnam edebiyatının öncü yazarlarından Nguyen Dinh Thi’in kaleme aldığı, benzeri dünya edebiyatında ender görülen romanlardandır.

Kendisi de bir asker olarak Vietnam Kurtuluş Ordusunda çarpışan yazar, tanık olduğu savaşı ve kahramanca direnen halkını tevazuyla anlatır. Çünkü “Vietnam’da kahramanlık bir efsa­ne olmaktan çıkmıştır artık. Kutsal efsane kişilerine rastlamak için yazarın evinin kapısından şöyle bir iki adım dışarı atması yetmektedir.

Savaş da zafer de günlük olaylardan herhangi biri olmuştur bu ülkede; kadınlar ve çocuklar dâhil, bütün bir halkın içinde bulunduğu küçük ve herhangi bir olaydır kahramanlık.

DEVRİMCİ HALK ŞARKISI

Nguyen Dinh Thi bir şair, bir yazar ve bir müzisyendir. Bu açıdan lirik bir şiir, bir kahramanlık destanı ve dev bir koronun söylediği devrimci bir halk şarkısıdır. Amerikan askerlerinin işgal çabalarına pilotlarının verdiği insanüstü cevap, kâh mizahi kâh romantik unsurlarla anlatılır.

KİTAPTAN

Bir yandan savaşırken bir yandan hayretle şu soruyu sorduğuna tanık oluruz bir pilotun: "Ne korsanlar, haydutlar gelmiştir buralara, ama sonra da tabanları yağlayıp sessizce çıkıp gitmişlerdir. Nasıl anlatmalı bunu Amerikalılara? Bu tuğla yığınlarının ve kırık kiremitlerin her birinde yenil­mez bir ruh, çelikten dayanıklı bir çekirdek bulun­duğunu nasıl anlatmalı?"

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