Petrol
93.94
1.18%
Euro
18.4984
1.00%
Dolar
18.2412
0.04%
Altın
1.012
0.49%
Borsa
3627
3.00%
Bitcoin
405.535
2.09%
BTXN Coin
6.73
-5.07%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Hafif yağmur 21 C

    Virginia Woolf'un defteri: Bir Yazarın Güncesi

    İngiliz romancı ve feminist yazar Virginia Woolf'un Bir Yazarın Güncesi adlı eseri, Virginia Woolf'un günlük notlarından oluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 12:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Virginia Woolf'un defteri: Bir Yazarın Güncesi

    Virginia Woolf öldüğünde, ardında kendi el yazısıyla doldurulmuş 26 defter bıraktı. Woolf 27 yıl boyunca bu defterlerde, neler yaptığını, kimleri gördüğünü, özellikle bu insanlar hakkında, kendisi hakkında, yazdığı ya da yazmayı umut ettiği kitaplar hakkında neler düşündüğünü neredeyse kesintisiz denebilecek bir şekilde kaydetti.

    Bu defterlerde, yazmakta olduğu ya da gelecekte yazmaya niyetlendiği kitaplar hakkında kendi kendisiyle söyleşti.

    Sanatsal üretim

    Bir Yazarın Güncesi, Woolf’un, romanlarından her birini tasarlarken, yazarken ya da gözden geçirirken olay örgüsü ya da biçim, roman kişisi ya da serim gibi, yaratma sürecine dair karşısına çıkan problemleri tartışmaktadır.

    Onun sanatsal üretiminin içeriden, alışılmamış bir resmini çizerken amaçlarına, hedeflerine ve yöntemlerine de ışık tutar.

    Virginia Woolf un defteri: Bir Yazarın Güncesi #1

    Kitap hakkında görüşler

    "Virginia Woolf’u yakından tanımamız için Bir Yazarın Güncesi yeter de artar bizlere."
    Mîna Urgan

    "Virginia Woolf’un Bir Yazarın Güncesi’ni okuyarak cesaretimi topladım… bu günlüğü okuyun."
    Sylvia Plath


    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Eylül Pazartesi 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
    Gündem

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Eylül Pazartesi 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    11 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    11 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir