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    Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda kitabı

    İngiliz yazar Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda kitabı, yazarın en çok bilinen ve okunan kitaplarının başında geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 10:32
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    Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda kitabı

    Kadın hareketinin elden düşürmediği önemli kitaplardan biri olan Kendine Ait Bir Oda, Virginia Woolf’un belki de en kolay okunan kitabıdır.

    Kolay okunur, çünkü konu çok somuttur...

    Kadın ve edebiyat.” Erkeklerin kadınlara bıkıp usanmadan tekrarladıkları ‘ezeli’ ve de ‘ezici’ bir soru vardır: Bizler kadar düşünme yeteneğiniz olduğunu ileri sürüyorsunuz.

    Madem öyle, neden Shakespeare gibi bir deha çıkaramadınız? İşte Virginia Woolf bu ‘yakıcı’ soruya, tarihsel ilişkilerin kökenine inip kütüphane raflarında şöyle bir gezindikten ve de kısa bir kadın edebiyatı tarihçesi çıkardıktan sonra esaslı bir yanıt getiriyor.

    Virginia Woolf un Kendine Ait Bir Oda kitabı #1

    Sayfa: 127

    Kadınlara çağrı

    Ve şöyle sesleniyor kadınlara: "Para kazanın, kendinize ait ayrı bir oda ve boş zaman yaratın. Ve yazın, erkekler ne der diye düşünmeden yazın..."

    Kitap için görüşler

    "Woolf, mantıkla olduğu kadar hayalle, nükteyle olduğu kadar bilgiyle ve gerçek bir romancının hayalgücüyle." The New York Times


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