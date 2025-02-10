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Şairler köşesine gömülmüş seçkin bir şairin torunu olan Katharine Hilbery, annesine ünlü atalarının biyografisini yazmasına yardım ederken, kendi şiirsel yeteneği hakkında abartılı görüşlere sahip, yazarlığını günden güne geliştiren William Rodney ile nişanlanır.

Bu arada, kadın hakları savunucusu Mary Datchet, alt tabakadan bir geçmişe sahip bir avukat ve eleştirmen olan Ralph Denham’a âşıktır. Ancak Denham, Katharine’e daha fazla ilgi duyar. Bu dört gencin hikâyeleri ve romantik ilgileri gelişip iç içe geçtikçe, hâlâ sınıf takıntılı ve Viktorya döneminin toplumsal geleneklerine takılıp kalmış bir toplumun resmi ortaya çıkar.

Virginia Woolf’un tüm romanları arasında açık ara en geleneksel olanı Gece ve Gündüz, hızla değişen bir dünyanın güçlü bir çağrışımıdır ve geleneksel bir üslupla yazılmış olsa da, yazarın, kadınların toplumdaki rolü ve aşk ile evliliği uzlaştırmanın zorlukları gibi tekrarlayan kaygılarının çoğunu ele alır.

Gece ve Gündüz Virginia Woolf'un ikinci romanıdır. Woolf'un bilinç akışı tekniğini kullandığı daha sonraki modern deneysel romanlarından farklı olarak klasik gerçekçi üslûpla kaleme aldığı bu eser, olay örgüsü, gerçek mekân tasvirleri ve titizlikle betimlenmiş karakterleri, dönemin atmosferini yansıtan özellikleriyle dikkat çekiyor.

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USTALIKLI İŞLENEN KARAKTERLER

1920'de yayınlanan roman, daha sonraki eserlerinin habercisi olarak, nesnel gerçekliğin ve tarihselliğin insan bilincindeki yansımalarını birbirinden oldukça farklı karakterlerde ustalıkla canlandırıyor.

Roman, Birinci Dünya Savaşı öncesi Londra'sında geçer. Woolf, dönemin entelijansiyasını, fikir ve ruh dünyasını mizahî ancak sıcak, insanî bir dille anlatıyor. Kadın hakları, sınıfsal farklılık, aşk, evlilik ve özgürlük gibi meseleleri, karakterlerinin yaşamları, mücadeleleri, umutları, acıları ekseninde tartışıyor.

Gece ve Gündüz, Katharine, Mary ve Ralph'in hakikat arayışlarında tanık olduğumuz modern insanın yazgısı, bir başkasını anlama çabası üzerine duygulu ve derin bir metin.

YAZAR HAKKINDA...

Virginia Woolf, modernist edebiyatın kurucu yazarlarındandır. 25 Ocak 1882’de Londra’da doğdu. Herhangi bir eğitim alamayan Woolf, evde kendisini yetiştirerek bol bol okudu. Fikri olgunluğa eriştikten sonra Londra’nın edebiyat çevrelerinde yer almaya başladı. Yaşadığı topluma eleştirel yaklaşan usta yazar, kadın hareketinin de öncü isimlerindendir.

Feminist yazar böylece çevresinde hatırı sayılır destek de görmeye başladı. Eserlerinde kullandığı depresif semboller ve anlatımla sıra dışı olmayı yeğledi. Kitaplarında hayatından önemli kesitlere yer veren Woolf, dünya edebiyatında yer edinmiştir.

KENDİNE AİT BİR ODA VE KADIN...

Mrs. Dallowayise usta yazarın en önemli eseridir desek yeridir. Çoğu edebiyat eleştirmenlerine göre bilinç akışı tekniğinin en iyi uygulandığı kitabı sayılan Mrs. Dalloway, yazarın ününe ün katmıştır. Ünlü yazar, 1941'de hayatını kaybetti.

Woolf’un farklı cinsel kimliği ve eşcinsel olması eserlerinde de kendine yer buldu. Yazarın Orlandoromanı da işlediği aşk örgüsüyle adından sıkça söz ettirmiştir. Tarihler 1929’u gösterdiğinde Virginia Woolf için zirve noktası olmuştur.

Woolf’un yayınlandığında çok ses getiren Kendine Ait Bir Oda esesri, feminist hareketin klasik el kitabı oldu. Kadın hareketlerinin elden ele dolaştırdığı kitap, yazarın sade dili sayesinde diğer eserlerine nazaran daha kolay okundu. Kendine Ait Bir Oda’da edebiyat ve kadın vardır...