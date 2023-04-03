Vitrindeki kitaplar Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan bu hafta da sizler için bir liste hazırladık. Her zaman söylüyoruz: Önerilerimize bakmadan kitap almayın. İyi okumalar diliyoruz...

Özel İçerik

Kitap rafları bu hafta da çok renkli, çok çeşitli... Her okurun zevkine hitap eden, yeni çıkan kitaplarda bu hafta... Yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverleri buraya alalım. Ensonhaber Kitap Ayracı olarak hepinize bol kitaplı günler diliyoruz...

Kuru Kız

Ayfer Tunç, okurlarını taşranın karanlığından alıp dünyanın bir ucuna götürüyor. Şimdilik daha ötesi yok. Kuru Kız, tüm zamanların mağdurları üzerine, yenilikçi, ezber bozan bir roman.

Sayfa: 216

Mutluluğu Sende Bulan Senindir Ötesi Misafir

Bu sayfalar, karşılaştığın zorluklarda sana manevi bir şifa sayılabilecek, derin ve samimi hikâyeler içeriyor.

Sayfa: 184

On Dün Önceki Kız

On Dün Önceki Kız'ı okurken nefesinizi tutacak, gelmesini asla istemediğiniz bir sona merakla koşacaksınız. Ve orada sizi büyük bir sürpriz bekliyor olacak.

Sayfa: 184

Mihrapta Asılı Kandil

Kültürle ve sanatla ilgilenen her okurun baş ucunda bulunması gereken bir kılavuz eser.

Sayfa: 120

Duan Kadar Varsın

Allah, insanı önce kendi varlığından haberdar etmiş, insan da varlığını benimsediği bu yüce kudret karşısında duyduğu saygı ve ümit hisleri sebebiyle kendisinden daha üstün olanla irtibat ihtiyacını duymuştur.

Sayfa: 232

Kimlink

Alıntılarla yaşayan Oğuz Aktürk’ten, linklerle yaşayan bir toplum eleştirisi... Kimlink’te, hayat damarları koparılan, teknolojinin esiri olan, hatta teknolojileşen insanlar arasında kendini tekrar var etme çabasına giren bir adamın mücadelesine tanık oluyoruz.

Sayfa: 240

Neden Uyuyamıyoruz? İnsan Uykusunun Tarihi

İkna edici, sürükleyici ve ferahlatıcı biçimde akla yatkın… Bu konudaki tartışmalara dayanak sağlayan ve önemli bir müdahale… Leader, uykuyla ilgili sorunlarımızı anlama konusunda daha zengin ve daha insancıl bir anlayışa işaret ediyor.

Sayfa: 300

1000 Mitolojik Karakter

1000 Mitolojik Karakter, pek çok medeniyetin efsanelerinde kendine yer bulan tanrılar, tanrıçalar, kahramanlar, devler, periler gibi önemli mitolojik karakterleri hem onları tanımamız gereken özellikleriyle hem de birbirleriyle olan ilişkileri bağlamında değerlendirerek okura sunuyor. Görsellerle desteklenen bu kitap, mitoloji okumalarınızda da faydalanabileceğiniz bir içeriğe sahip.

Sayfa: 250

Şüphe Bulutları

Sayers, dedektif romanını akılla, özgünlükle ve kıvrak zekâyla buluşturuyor.

Sayfa: 288

Ölümsüzlük ve Pilgrim

Yaşamın ve ölümün, ruhun ve hafızanın, gerçekliğin ve düşlerin derinliklerine dalan, tarihsel gerçeklerle kolektif bilinçdışının gizemlerini birbirine ören bu sürükleyici romanda psikoloji, edebiyat ve sanat tarihindeki ünlü figürlerin sırlarına tanık olacak, delilik ve deha arasındaki bağları keşfedeceksiniz.

Sayfa: 600

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com