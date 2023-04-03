Vitrindeki kitaplar

Kitap rafları bu hafta da çok renkli, çok çeşitli... Her okurun zevkine hitap eden, yeni çıkan kitaplarda bu hafta... Yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverleri buraya alalım. Ensonhaber Kitap Ayracı olarak hepinize bol kitaplı günler diliyoruz...
Kuru Kız
Ayfer Tunç, okurlarını taşranın karanlığından alıp dünyanın bir ucuna götürüyor. Şimdilik daha ötesi yok. Kuru Kız, tüm zamanların mağdurları üzerine, yenilikçi, ezber bozan bir roman.
Sayfa: 216
Mutluluğu Sende Bulan Senindir Ötesi Misafir
Bu sayfalar, karşılaştığın zorluklarda sana manevi bir şifa sayılabilecek, derin ve samimi hikâyeler içeriyor.
Sayfa: 184
On Dün Önceki Kız
On Dün Önceki Kız'ı okurken nefesinizi tutacak, gelmesini asla istemediğiniz bir sona merakla koşacaksınız. Ve orada sizi büyük bir sürpriz bekliyor olacak.
Sayfa: 184
Mihrapta Asılı Kandil
Kültürle ve sanatla ilgilenen her okurun baş ucunda bulunması gereken bir kılavuz eser.
Sayfa: 120
Duan Kadar Varsın
Allah, insanı önce kendi varlığından haberdar etmiş, insan da varlığını benimsediği bu yüce kudret karşısında duyduğu saygı ve ümit hisleri sebebiyle kendisinden daha üstün olanla irtibat ihtiyacını duymuştur.
Sayfa: 232
Kimlink
Alıntılarla yaşayan Oğuz Aktürk’ten, linklerle yaşayan bir toplum eleştirisi... Kimlink’te, hayat damarları koparılan, teknolojinin esiri olan, hatta teknolojileşen insanlar arasında kendini tekrar var etme çabasına giren bir adamın mücadelesine tanık oluyoruz.
Sayfa: 240
Neden Uyuyamıyoruz? İnsan Uykusunun Tarihi
İkna edici, sürükleyici ve ferahlatıcı biçimde akla yatkın… Bu konudaki tartışmalara dayanak sağlayan ve önemli bir müdahale… Leader, uykuyla ilgili sorunlarımızı anlama konusunda daha zengin ve daha insancıl bir anlayışa işaret ediyor.
Sayfa: 300
1000 Mitolojik Karakter
1000 Mitolojik Karakter, pek çok medeniyetin efsanelerinde kendine yer bulan tanrılar, tanrıçalar, kahramanlar, devler, periler gibi önemli mitolojik karakterleri hem onları tanımamız gereken özellikleriyle hem de birbirleriyle olan ilişkileri bağlamında değerlendirerek okura sunuyor. Görsellerle desteklenen bu kitap, mitoloji okumalarınızda da faydalanabileceğiniz bir içeriğe sahip.
Sayfa: 250
Şüphe Bulutları
Sayers, dedektif romanını akılla, özgünlükle ve kıvrak zekâyla buluşturuyor.
Sayfa: 288
Ölümsüzlük ve Pilgrim
Yaşamın ve ölümün, ruhun ve hafızanın, gerçekliğin ve düşlerin derinliklerine dalan, tarihsel gerçeklerle kolektif bilinçdışının gizemlerini birbirine ören bu sürükleyici romanda psikoloji, edebiyat ve sanat tarihindeki ünlü figürlerin sırlarına tanık olacak, delilik ve deha arasındaki bağları keşfedeceksiniz.
Sayfa: 600
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