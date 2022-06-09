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    Viyana'da Ömer Seyfettin tanıtıldı

    Viyana Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türk edebiyatının önemli hikayecilerinden Ömer Seyfettin'in hayatı, eserleri ve dünya görüşünün anlatıldığı bir program düzenlendi.
    • 09.06.2022 - 10:03
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    Viyana'da Ömer Seyfettin tanıtıldı

    Programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, eşi Azize Ceyhun, Azerbaycan'ın Viyana Büyükelçisi Rövşen Sadıkbeyli, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva katıldı.

    Büyükelçi Ozan Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, bir yazar çocuğu olarak Ömer Seyfettin'in kendi yaşamındaki önemine işaret ederek, Türkiye'nin önemli yazarlarından biri olan Seyfettin'in yalnızca bir yazar ve şair olmadığını, çok yönlü bir şahsiyet olduğunu söyledi.

    AA'da yer alan habere göre; Ceyhun, edebiyatçılığının yanı sıra Ömer Seyfettin'in asker ve öğretmen olduğunu da hatırlatarak, yazarın eser ve fikirlerinin daha iyi anlaşılmasında bu yönlerinin de bilinmesinin önemine işaret etti.

    Viyana da Ömer Seyfettin tanıtıldı #1

    "Seyfettin, Türkçede sadeleşmeyi öne taşıdı"

    Yazarın Türk edebiyatına çok önemli eserler verdiğine değinen Ceyhun, "Türkçede sadeleşmeyi öne taşıyan, halkımızın benimsediği edebiyatçılar arasında yer almasının sebeplerinden biri de budur. Kısa hikayeciliğin ülkemizde kurucu isimlerinden biri olarak bilinen Seyfettin edebiyatta Türkçülük akımının da kurucularından, öcülerindendir." dedi.


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