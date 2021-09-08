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    Wallace Stegner’ın Pulitzer ödüllü romanı: Doyma Ânı

    ABD’li yazar Wallace Stegner’ın Pulitzer ödüllü romanı Doyma Ânı, Kafka Kitap logosuyla raflarda yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 13:07
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    Wallace Stegner’ın Pulitzer ödüllü romanı: Doyma Ânı

    Doyma Ânı, ailesinin olağanüstü hikâyesini yazmaya koyulan, tekerlekli sandalyeye mahkûm olmuş emekli bir tarihçinin gözünden kişisel, tarihi ve coğrafi bir keşif hikâyesi sunuyor.

    Wallace Stegner’ın Pulitzer ödüllü romanı: Doyma Ânı #1

    BİR AİLENİN PORTRESİ

    Bir Amerikan ailesinin dört neslinin büyüleyici portresini çizerken bakışlarını ülkenin geçmişine de çeviren romanın arka planında okurlar, geçmişin ve bugünün medeniyetine, doğasına, aşkına, ahlakına, ekonomisine, eğitimine, evliliklerine, cinselliğine de tanıklık ediyor.

    Wallace Stegner’ın Pulitzer ödüllü romanı: Doyma Ânı #2

    BİR DÖNEMİN FOTOĞRAFI

    Coşkulu dili, zamanlar arası keskin dönüşlü modern kurgusu ve Batı’yı devasa bir gravür olarak zihnimize kazıyan doğa sahneleriyle Doyma Ânı, iğne oyası gibi işlenmiş olağandışı karakterlerinin peşinde okurları edebi zevkin zirvelerine taşıyor. Roman aynı zamanda Amerika tarihinin belirli ve çok canlı bir döneminin de fotoğrafını çekiyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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