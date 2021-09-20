Yazar Wilbur Smith ile gazeteci yazar Tom Cain’in kaleme aldığı Yırtıcı (Predator), Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Wilbur Smith’in yeni kitabı Yırtıcı’da eşinin ölümüne sebep olan iki kişiden birinin cezasını kendi elleriyle veren Hector Cross, psikopat ruhlu bir cani olan Johnny Congo’yu sevgilisinin zoruyla adalete teslim eder. Daha önce olaylı bir şekilde hapishaneden kaçan ve tekrar firar etmek için fırsat kollayan Congo idam sırası beklemektedir.

Karısının katilleriyle hesaplaştıktan sonra inzivaya çekilen Cross, Atlantik’in ortasındaki petrol tankerini, bölgedeki terör saldırılarından korumak için tekrar harekete geçer. Zira dünyaca ünlü, güçlü şirketinin güvenebileceği tek kişi odur.

Sayfa: 416

YIRTICI...

Duygusal ve fiziksel sınırlarını sonuna kadar zorlayan bu görev, intikamla yoğrulmuş büyük bir mücadeleye dönüşürken Cross, sahip olduğu ne varsa ortaya koymak zorundadır. Bir kez daha atıldığı riskli bir macerada avını tuzağa düşürene kadar durmayacaktır. Çünkü Hector Cross tam bir Yırtıcı’dır.

Ergül Tosun

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