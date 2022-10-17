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    William Beckford'un başyapıtı: Vathek

    Vathek, Gotik edebiyatta silinmez izler bırakarak kendinden sonraki yazarları derinden etkileyen William Beckford’un başyapıtı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 11:10
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    William Beckford'un başyapıtı: Vathek

    Vathek doğaüstü güçlere ve hiç kimsenin erişemediği bilgilere meraklı bir Abbasi halifesidir. Bilgi ve macera arayışı onu, kendisine sınırsız bir hazine ve rakipsiz bir iktidar vaat eden bir yabancıyla tanışmaya götürür ve Vathek yabancının istekleri doğrultusunda ruhsal arzularını tatmin edebilmek için inancını bile değiştirmeye razı olur.

    Gotik bir serüven

    Vathek’in bir hazine peşinde Yeraltı Sarayı’na yaptığı yolculuk fanteziyle şiddetin, groteskle güzelliğin, büyüyle korkunun iç içe geçtiği benzersiz bir Gotik serüvene dönüşür. William Beckford’un henüz 21 yaşında yazdığı ve Lord Byron’dan Jorge Louis Borges’e, Stéphane Mallarmé’den Susan Sontag’a birçok yazarı derinden etkileyen Vathek modern edebiyatın köşetaşlarından biri.

    William Beckford un başyapıtı: Vathek #1

    Sayfa: 135

    Kitap hakkında görüşler

    “Vathek, hayal gücüyle ve betimlemelerinin güzelliğiyle Avrupa’daki bütün taklitlerinden katbekat üstündür.”
    LORD BYRON

    William Beckford, kendinden sonraki iki yüzyılın edebiyatının tüm teatral yönlerinin öncüsüdür.”
    SUSAN SONTAG

     


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