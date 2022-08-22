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    William Hope Hodgson'un tüyler ürpertici romanı: Sınırdaki Ev

    İngiliz yazar William Hope Hodgson'un Sınırdaki Ev romanı, macera seven okurlara göz kırpıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 14:05
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    William Hope Hodgson'un tüyler ürpertici romanı: Sınırdaki Ev

    Tuhaf kurgunun bayraktarlarından William Hope Hodgson, Lovecraft’tan Neil Gaiman’a, Clark Ashton Smith’ten Terry Pratchett’a, Alan Moore’dan Guillermo del Toro’ya kadar birçok ustayı etkilemiş, “kozmik dehşet” türünde öncülük yapmış bir isim.

    Yazarın en önemli eseri olarak kabul edilen, bilimkurgunun, gotiğin ve fantastiğin iç içe geçtiği tekinsiz bir öyküye sahip olan Sınırdaki Ev, her zaman “sınırlar”la ilgilenen korku edebiyatının bize tuttuğu aynalardan biri.

    William Hope Hodgson un tüyler ürpertici romanı: Sınırdaki Ev #1

    Dehşet verici anılar

    Yolları İrlanda’nın batısındaki ıssız bir köye düşen iki arkadaş, tuhaf ve korkunç yıkıntıların arasında gizemli bir kitap bulup okumaya başlar. Sınırdaki Ev başlığını taşıyan bu elyazması, kız kardeşi ve köpeğiyle birlikte yaşayan bir münzevinin dehşet verici anılarıyla doludur


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