William Shakespeare'ye edebiyat dünyasını sarsan çalıntı iddiası

Ünlü İngiliz oyun yazarı William Shakespeare'nin Cymbeline oyunu aslında bir diğer yazar olan Thomas North'un olduğu iddiası edebiyat dünyasını karıştırdı.

Edebiyat dünyası son zamanlarda çalıntı ya da intihal iddiasıyla çalkalanıyor. Buna göre; İngiliz yazar Shakespeare, Thomas North'un eserini çalmakla suçlanıyor. Her iki yazar da hayatta olmadığı için iddilar daha çok konuşulmaya devam edeceğe benziyor.

Gelmiş geçmiş en büyük edebiyatçılardan biri kabul edilen İngiliz yazar ve şair William Shakespeare hakkında ortaya atılan iddia, edebiyat dünyasının gündemine oturdu.

Benzerlik iddiası

Buna göre, Shakespeare'in Cymbeline oyunu, I. Elizabeth dönemi saray mensuplarından yazar Sir Thomas North'un şu anda kayıp olan bir oyunuyla şüphe uyandıracak kadar benzerlikler barındırıyor.