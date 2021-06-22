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    Wolf Erlbruch’un kaleminden, Korkunç Beşler

    Eski bir köprünün altında buluşan sıradışı bir ekibin hikâyesini anlatan Korkunç Beşler, hep kitap logosu ile 25 Haziran’da raflarda olacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 14:26
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    Wolf Erlbruch’un kaleminden, Korkunç Beşler

    Alman illüstratör ve çocuk kitapları yazarı Wolf Erlbruch’un kaleme aldığı Korkunç Beşler, minik okurlarını sıradışı bir ekibin hikâyesine devat ediyor. Korkunç Beşler eski bir köprünün altında buluşuyor...

    MUTLU OLMAK İÇİN

    Onları bir araya getiren şey ise kötü niyetleri değil, kırık kalpleri. Mutlu olmak için nasıl göründüklerinin bir öneminin olmadığının farkındalar.

    Wolf Erlbruch’un kaleminden, Korkunç Beşler #1

    25 HAZİRAN'DA RAFLARDA

    Asıl önemli olan nasıl tutum alacakları. Korkunç Beşler, hep kitap logosuyla 25 Haziran’da raflarda yerini alacak.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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