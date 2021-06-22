Wolf Erlbruch’un kaleminden, Korkunç Beşler

Eski bir köprünün altında buluşan sıradışı bir ekibin hikâyesini anlatan Korkunç Beşler, hep kitap logosu ile 25 Haziran’da raflarda olacak.

Alman illüstratör ve çocuk kitapları yazarı Wolf Erlbruch’un kaleme aldığı Korkunç Beşler, minik okurlarını sıradışı bir ekibin hikâyesine devat ediyor. Korkunç Beşler eski bir köprünün altında buluşuyor...

MUTLU OLMAK İÇİN

Onları bir araya getiren şey ise kötü niyetleri değil, kırık kalpleri. Mutlu olmak için nasıl göründüklerinin bir öneminin olmadığının farkındalar.

25 HAZİRAN'DA RAFLARDA

Asıl önemli olan nasıl tutum alacakları. Korkunç Beşler, hep kitap logosuyla 25 Haziran’da raflarda yerini alacak.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com