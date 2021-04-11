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- Wolfgang Streeck'ten genel ekonomik sistemler üzerine kitap
Wolfgang Streeck'ten genel ekonomik sistemler üzerine kitap
- Özel İçerik
- 11.04.2021 - 09:23
Çağdaş siyaset ve ekonomi uzmanı Wolfgang Streeck'e göre dünya değişmek üzere. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde bir araya gelen demokrasi ile kapitalizm yavaş yavaş ayrılıyor.
LİBERALLEŞEN PİYASALAR
Bir zamanlar finans sektörünün aşırılıklarını kısıtlayan düzenleyici kurumlar çöktü ve Soğuk Savaş sonrası kapitalizmin nihai zaferinin ardından, piyasaların liberalleşmesini geri alabilecek hiçbir siyasi kurum yok.
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Sayfa: 352
KAPİTALİZM KRİTİK DURUMDA
Kapitalizm artık kritik bir durumda. Büyüme yerini durgunluğa bıraktı; eşitsizlik istikrarsızlığa yol açtı ve para ekonomisine olan güven neredeyse tamamen ortadan kalktı.
Wolfgang Streeck
HASTALIĞIN TEDAVİSİ
Dünya azalan büyüme, oligarşik yönetim, küçülen bir kamusal alan, kurumsal yozlaşma ve uluslararası anarşiyle tanımlanır hale geldi ve bu hastalıkların tedavisi yok.
WOLFGANG STREECK
Köln'deki Max Planck Toplum Araştırmaları Enstitüsü emekli direktörüdür. Berlin Brandenburg Bilimler Akademisi'nin üyesi ve İngiliz Akademisi'nin sorumlu üyesi olan Streeck'in önceki kitapları arasında Satın Alınan Zaman: Demokratik Kapitalizmin Gecikmiş Krizi ve Critical Encounters: Capitalism, Democracy, Ideas (Kritik Karşılaşmalar: Kapitalizm, Demokrasi, Fikirler)yer alıyor.
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com