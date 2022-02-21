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    Yabancı dil konusunda eğlenceli bir macera: Yabancı Dil Perisi

    Yol gösterici bir rehber niteliğindeki Çocuğum İngilizce Öğreniyor kitabının yazarlarından Prof. Dr. Cem Balçıkanlı, yabancı dil konusunu eğlenceli bir macerayla okurlara sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 11:23
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    Yabancı dil konusunda eğlenceli bir macera: Yabancı Dil Perisi

    Çocukların İngilizce öğrenmesi konusunda anne babalara ve eğitmenlere yol gösterici bir rehber niteliğindeki Çocuğum İngilizce Öğreniyor kitabının yazarlarından Prof. Dr. Cem Balçıkanlı’nın yabancı dil konusunu eğlenceli bir macerayla okurlara sunduğu Yabancı Dil Perisi, Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı.

    Elif, başta annesi olmak üzere yetişkinlerin dil öğrenme konusunda ona yaptıkları baskıdan hoşlanmıyordu. İngilizceyi sevmiyor, arkadaşlarının sürekli kelimelerin son hecelerini uzatmalarına da sinir oluyordu.

    Yabancı dil konusunda eğlenceli bir macera: Yabancı Dil Perisi #1

    "ÇOCUĞUM İNGİLİZCE ÇALIŞ"

    Keşke İngilizce öğrenmek zorunda olmasaydı! Siz de hiç böyle hissettiniz mi? "İngilizce çalış, oğlum.” “Kızım bizim zamanımızda bu imkânlar olsaydı neler neler yapardık." diyenlere neler söylemek isterdiniz?

    Elif’in bu konuda sizinle paylaşacakları var. Belki Yabancı Dil Perisi’yle tanıştığınızda o da size bazı şeyler söyleyecektir. Ne dersiniz? Hazır mısınız? Macera başlıyor.


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