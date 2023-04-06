Yakın tarihin en çok beklenen çizgi romanı: Monsters İngiliz yazar ve çizer Barry Windsor-Smith'in kaleme aldığı ve Türkçeye çevrilen çizgi roman olan Monsters, herkesin merakla beklediği bir kitap olmaya şimdiden aday...

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Kısmen aile draması, kısmen casusluk hikâyesi, kısmen de metafizik bir yolculuk… Kendi kötücül dürtüleriyle ve paramparça akıl sağlıklarıyla mücadele eden sıradan insanların hikâyesi, 360 sayfalık siyah-beyaz bir destan.

Okurlarının uzun yıllardır merakla beklediği bu eserde Windsor-Smith nesiller arası travmalar üzerinden 2. Dünya Savaşı sonrasının panoramasını sunuyor. Tıpkı bir matruşka bebeğinin açılması gibi tekrar tekrar ortaya çıkan bu travmaların köklerini ayrıntılı şekilde resmediyor. Windsor-Smith’in yazdığı-çizdiği, dilimize çevrilen Monsters, Karakarga Yayınları’ndan çıktı.

Görsel hikayeler...

360 sayfalık görsel hikaye anlatımı gücü olan Monsters’ın çerçevesi oldukça geniş. Biraz ailevi drama, biraz gerilim, biraz metafizik yolculuk, hayatlarını geri almak için mücadele eden bireylerin samimi bir portresi ve Amerikan tarihinden iki farklı kuşakta işlenen destansı bir politik macera.

Sayfa: 360

Kusursuz çizimler...

Monsters, Windsor-Smith’in kusursuz çizim ve çini tekniğiyle, jest ve kompozisyona duyarlılığıyla ve kariyerinin en görkemli hikâye anlatımıyla harmanlanmış bir eser. Yürek parçalayan şefkatin, dayanılmaz acının, kefaretin, fedakarlığın ve yıkıcı şiddetin yer aldığı bölümler sunan Monsters, kesinlikle şimdiye kadar çizilmiş en yoğun grafik romanlardan biri.

Yazar hakkında...

Yazar, kariyerine 1969 genç bir çizgi roman tutkunu olarak X-Men ve Daredevil gibi ana akım Marvel karakterlerini çizerek başladı. Ancak 1971 yılında Marvel döngüsünden sıyrılıp Conan serisini çizmeye başladı ve endüstriye taze ve tartışmalı bir tarz katarken, çizgi roman ustalarının ve okurlarının hayranlığıyla birlikte sayısız ödül kazandı.

Aralarında Berni Wrightson, Mike Kaluta ve Jeff Jones’un da bulunduğu bir grup yeni kuşak çizer vatandaşıyla birlikte, Windsor-Smith de kendine bağımsız bir yol çizmeye karar verdi. 90’larda, tek başına düşünüp, yazıp-çizdiği üç farklı bağımsız çizgi roman serisi yayınladı:

The Freebooters, Young Gods ve The Paradox-Man 1999 ve 2000 yıllarında Fantagraphics tarafından Opus Vol 1 ve Opus Vol 2 adında iki adet otobiyografik kitabı, delüks formatta yayınlandı. Canavarlar, 16 yıl aradan sonra yaptığı ilk kitap oldu.