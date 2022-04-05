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    Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun zengin panoraması: Kiralık Konak

    İmparatorluğun çöküş çanlarının sesi işitilirken kuşaklar arasında farklılaşan değer yargılarının, yaşam biçimlerinin çatışmasını sergileyen bir roman.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 09:45
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    Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun zengin panoraması: Kiralık Konak

    Seniha-Faik-Hakkı Celis üçgeni. Tedirgin, yerleşememiş insanlar topluluğunun ortak ruh halleri, aranan nedenler, bulunan farklı gerekçeler. Yirminci yüzyılın ilk yarısında büyük bir üretkenlikle dergilere yazdığı şiir, öykü, makale ve eleştri türü yazılarla Türk edebiyatı sahnesine adımını atan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanları, hikayeleri, denemeleri, oyunları ve anılarıyla, en önemli edebiyatçılarımız arasında yer alır.

    Üslup özellikleri bakımından Yakup Kadri'nin 1910'dan 1974'e dek verdiği eserler, Türkçenin geçirdiği bütün evreleri yansıtır. Eserlerinin konu ve fikir zenginliği de dil özelliklerinin çeşitliliğinden aşağı kalmaz.

    Yakup Kadri'nin Fransız edebiyatı etkisinde başlayan yazarlığı, 1920'lerden sonra özgün bir sese kavuşarak siyasi ve sosyolojik konulara, tarihe, dönem çatışmalarına ve birey psikolojisi irdelemelerine yönelir.

    Yakup Kadri Karaosmanoğlu nun zengin panoraması: Kiralık Konak #1

    Sayfa: 232

    ZENGİN BİR PANORAMA

    Fecr-i Ati'den yetişmiş ama bunu izleyen elli yıl boyunca toplumsal koşullar, tarihi süreçler ve bireysel portreleri romanın dokusuna işlemek için roman tekniğiyle de boğuşmuş bir yazar olan Karaosmanoğlu'nun eserleri, hala tüketilmemiş ayrıntılarının tartışılıp incelenmesi gereken zengin bir panoromadır.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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