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    Yakup Kadri'nin Milli Mücadele döneminin sonrası romanı: Ankara

    Milli Mücadele'yi yakından takip eden ve bunu romanlarında nakış gibi işleyen usta yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Anakara kitabı, yine bahsettiğimiz konu etrafında dönüyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 16:51
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    Yakup Kadri'nin Milli Mücadele döneminin sonrası romanı: Ankara

    Cumhuriyet döneminin usta yazarlarından olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı, Milli Mücadele yıllarından sonra Ankara'nın siyasetine ve bürokrasine ayna tuttuğu eleştiriler romanıdr. Yaban romanıyla bildiğimiz Yakup Kadri'nin bu kitabı da diğer eserleri gibi üstün bir yere sahiptir.

    Milli Mücadele yıllarında hiçbir çıkar gözetmeksizin yurtları için çalışan bazı subayların ve politikacıların zaferden sonra sermaye çevreleriyle ilişkileri ya da arsa spekülasyonu, taahhüt işi gibi girişimlerle zenginleşmeleri, inkılaba boşvermeleri.

    Romanın kadın kahramanı Selma’nın yaşamı izlenerek Millî Mücadele inancının ateşli dönemleri ve sonrası anlatılıyor.

    Yirminci yüzyılın ilk yarısında büyük bir üretkenlikle dergilere yazdığı şiir, öykü, makale ve eleştri türü yazılarla Türk edebiyatı sahnesine adımını atan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanları, hikayeleri, denemeleri, oyunları ve anılarıyla, en önemli edebiyatçılarımız arasında yer alır. Üslup özellikleri bakımından Yakup Kadri'nin 1910'dan 1974'e dek verdiği eserler Türkçe'nin geçirdiği bütün evreleri yansıtır.

    Yakup Kadri nin Milli Mücadele döneminin sonrası romanı: Ankara #1

    Siyasi ve sosyolojik konular

    Eserlerinin konu ve fikir zenginliği de dil özelliklerinin çeşitliliğinden aşağı kalmaz. Yakup Kadri'nin Fransız edebiyatı etkisinde başlayan yazarlığı, 1920'lerden sonra özgün bir sese kavuşarak siyasi ve sosyolojik konulara, tarihe, dönem çatışmalarına ve birey psikolojisi irdelemelerine yönelir.

    Yakup Kadri nin Milli Mücadele döneminin sonrası romanı: Ankara #2

    Sayfa: 252

    Zengin bir panorama

    Fecr-i Ati'den yetişmiş ama bunu izleyen elli yıl boyunca toplumsal koşullar, tarihi süreçler ve bireysel portreleri romanın dokusuna işlemek için roman tekniğiyle de boğuşmuş bir yazar olan Karaosmanoğlu'nun eserleri, hala tüketilmemiş ayrıntılarının tartışılıp incelenmesi gereken zengin bir panoromadır.


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