Petrol
87.82
2.63%
Euro
19.6998
0.36%
Dolar
18.6369
0.01%
Altın
1.075
-0.14%
Borsa
4985
0.00%
Bitcoin
326.947
1.63%
BTXN Coin
5.46
0.55%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Yakup Köse'nin Büyük Doğu Gençliğin Vasıfları kitabı

    Gazeteci-yazar Yakup Köse, kaleme aldığı Büyük Doğu Gençliğin Vasıfları kitabında, ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek'ten yola çıkarak, okurlarına büyük ustanın öğretilerini sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yakup Köse'nin Büyük Doğu Gençliğin Vasıfları kitabı

    Türk edebiyatının ve şiirinin unutulmaz ustalarından olan Necip Fazıl Kısakürek'in "Büyük Doğu" düşüncesi, yaşamı boyunca hem kendisinin hem de okurlarının peşinde koştuğu bir idea idi.

    Gazeteci Yakup Köse, bu düşünceden yola çıkarak ünlü şairin düşünce dünyasına dalıyor ve okurlarına yeni ufukların kapısını aralıyor. Necip Fazıl Kısakürek'in özellikle gençliği önemsemesi ve minvalde eserler vermesi, Yakup Köse'nin yazdığı kitaba da ilham kaynağı oldu.

    Yazdığı kitaplarla pek çok kesimin beğenisini kazanan Yakup Köse, kalemini bu sefer büyük usta için kağıda değdiriyor.

    Necip Fazıl'ın Büyük Doğu dergisini edebiyatseverler yakından tanırlar. Bu dergide Kısakürek'in düşünceleri, ideolojisi ve şiirlerinin yer almasının yanında; aynı zamanda ülküsünün ne olduğu hakkında bilgiler yer alırdı.

    Türk-İslam sentezi

    Büyük Doğu, Türk İslam sentezinin tezahürü olarak şairin düşünce yapısını oluşturan ana etkenlerden biri oldu. Yakup Köse de bu düşünceden yola çıkarak Necip Fazıl Kısakürek'in Büyük Doğu'dan ne kastettiğini kitabında detaylıca anlatıyor.

    Yakup Köse nin Büyük Doğu Gençliğin Vasıfları kitabı #1

    Sayfa: 288

    "Hayat çizgisi"

    Usta şair gençlik hakkında olan düşüncesini şöyle açıklıyor; "Çizgi, hayat çizgisi, zaman da daire... Zaman yürür, hayat çizgisi yürür ve gençlik her An yer değiştirerek, her An temastadır daire ile... Bunun üstündeki, sağındaki, solundaki makamlar, yaşlılık ve çocukluk makamları, daireye gitgide uzaklaşan makamlardır."

    Öğretiler kitabı

    Büyük Doğu Gençliğin Vasıfları kitabını özellikle günümüz gençlerinin okumasında fayda var. Sadece gençlerin değil, aynı zamanda yeni okumalar yapmak isteyen herkesin kitaplığında bulunması gereken bir eserdir elinizdeki kitap.


    Osmaniye'de sahte para basan 2 kişiye tutuklama
    3. Sayfa

    Osmaniye'de sahte para basan 2 kişiye tutuklama

    Derin göğüs dekolteli pozlarıyla yok artık dedirtti
    Medya

    Derin göğüs dekolteli pozlarıyla yok artık dedirtti

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Görüş Bildir