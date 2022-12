Yakup Köse'nin Büyük Doğu Gençliğin Vasıfları kitabı

Gazeteci-yazar Yakup Köse, kaleme aldığı Büyük Doğu Gençliğin Vasıfları kitabında, ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek'ten yola çıkarak, okurlarına büyük ustanın öğretilerini sunuyor.

Türk edebiyatının ve şiirinin unutulmaz ustalarından olan Necip Fazıl Kısakürek'in "Büyük Doğu" düşüncesi, yaşamı boyunca hem kendisinin hem de okurlarının peşinde koştuğu bir idea idi.

Gazeteci Yakup Köse, bu düşünceden yola çıkarak ünlü şairin düşünce dünyasına dalıyor ve okurlarına yeni ufukların kapısını aralıyor. Necip Fazıl Kısakürek'in özellikle gençliği önemsemesi ve minvalde eserler vermesi, Yakup Köse'nin yazdığı kitaba da ilham kaynağı oldu.

Yazdığı kitaplarla pek çok kesimin beğenisini kazanan Yakup Köse, kalemini bu sefer büyük usta için kağıda değdiriyor.

Necip Fazıl'ın Büyük Doğu dergisini edebiyatseverler yakından tanırlar. Bu dergide Kısakürek'in düşünceleri, ideolojisi ve şiirlerinin yer almasının yanında; aynı zamanda ülküsünün ne olduğu hakkında bilgiler yer alırdı.

Türk-İslam sentezi

Büyük Doğu, Türk İslam sentezinin tezahürü olarak şairin düşünce yapısını oluşturan ana etkenlerden biri oldu. Yakup Köse de bu düşünceden yola çıkarak Necip Fazıl Kısakürek'in Büyük Doğu'dan ne kastettiğini kitabında detaylıca anlatıyor.

Sayfa: 288

"Hayat çizgisi"

Usta şair gençlik hakkında olan düşüncesini şöyle açıklıyor; "Çizgi, hayat çizgisi, zaman da daire... Zaman yürür, hayat çizgisi yürür ve gençlik her An yer değiştirerek, her An temastadır daire ile... Bunun üstündeki, sağındaki, solundaki makamlar, yaşlılık ve çocukluk makamları, daireye gitgide uzaklaşan makamlardır."

Öğretiler kitabı

Büyük Doğu Gençliğin Vasıfları kitabını özellikle günümüz gençlerinin okumasında fayda var. Sadece gençlerin değil, aynı zamanda yeni okumalar yapmak isteyen herkesin kitaplığında bulunması gereken bir eserdir elinizdeki kitap.