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    Yalansız yaşamak mümkün müdür, yalan söylendiğini nasıl anlarız

    Yalansız yaşamak mümkün müdür, yalan söylendiğini nasıl anlarız

    Yalan kavramı hayatımızın o kadar içindedir ki bazen farkında bile olmadan yalan söyleriz ya da buna maruz kalırız. Peki, insan neden yalan söyler? Yalansız yaşamak mümkün müdür?
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 11:07
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    Mert Koçak yeni kitabı Denize Düşen Yalana Sarılır’da bunlar ve benzeri pek çok soruya yanıt veriyor, yalan konusundan aklımıza takılan tüm konuları örnek olaylar üzerinden açıklayarak okurlarına rehberlik ediyor.

    Başkalarına ya da kendimize söylediğimiz yalanların nedenlerini, bize söylenen yalanlardan zarar görmemenin yollarını anlamak isteyen herkes için eşsiz bir kitap...

    Gerçekliğin giderek bir ütopyaya dönüştüğü çağımızda, hakikat artık en kıymetli kazanım sayılıyor. Ne var ki hangisi gerçek, hangisi yalan hepsi birbirine karışmış durumda.

    Yalanlarla gerçekler arasında ayrım yapmak giderek zorlaştı artık. Sayısız yalanla çevrili hayatlarımızda neredeyse doğruyu söyleyenin ya da gösterenin kırk yıl kölesi olmaya hazır durumdayız.

    Yalanlarla takılıp kalmak

    Yaşam içinde savrulup giderken birçok yalanla karşı karşıya kalırız. Bazen deliler gibi âşık olduğumuz partnerimizden duyarız bu yalanları, bazen de en yakın aile bireylerimizden.

    Kimi zaman dost sandığımız kişilerden, kimi zaman da arkadaşlarımızdan... Bazen de kendi kendimize söylediğimiz yalanlara takılıp kalırız. İşte bu yalanlara takılıp kalmamamız için yazıldı bu kitap.

    Yalansız yaşamak mümkün müdür, yalan söylendiğini nasıl anlarız #1

    Sayfa:296

    Yalanlardan kaçmak

    Hayatımızın parçasına dönüşmüş olan yalanlardan kaçamayız ama onları fark edebilir ve karşılık olarak bir savunma geliştirebilir, böylece kendimizi koruyabiliriz.

    Rehberlik eden kitap

    Günümüzde yaşanan ilişkilerde en çok söylenen yalanların psikolojik analizlerine yakından bakan bu kitap, kurduğunuz ilişkilerde ve hayatınızın pek çok alanında size rehberlik edecektir.

     


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