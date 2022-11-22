Yalnızlığa gerçekçi bir bakış: Herkes Saklar Yarasını

Yalnızlığa gerçekçi bir bakış: Herkes Saklar Yarasını

Yaşar Nabi Nayır Ödüllü Mehmet Erkan’ın edebiyat yolculuğundaki 12. kitabı Herkes Saklar Yarasını yalnızlığa gerçekçi bir bakış sunuyor.

Aşkı, terk edilmeyi, çocukluk travmalarını ve günümüz insanının yalnızlığını gerçekçi bir bakış açısıyla ele alıyor. Yazar, kesişen hayatların hikayesini anlattığı romanda okurlarının yaralarını ve sakladıklarını bir kez daha düşünmelerine fırsat tanıyor.

Bugüne kadar özellikle çocuk ve iş dünyası kitaplarıyla geniş okur kitlesine ulaşan ödüllü yazar Mehmet Erkan tarafından kaleme alınan Herkes Saklar Yarasını,anlatacak bir dost ve kapanıp ağlayacak bir diz bulamayanların romanı.

Buhranlar, çaresizlikler...

Kitapta,dışarıdan hep güçlü, mutlu gözüken şehir insanının yalnızlığı, buhranları veçaresizliği Ceyda tarafından terk edilen ana karakter Faruk’un arayışları ile anlatılıyor.Terk edilen Faruk, bir yandan aşk acısı çeker, bir yandan da çocukluk travmaları ile uğraşır.

Birbirleriyle kesişen hayatlar

Fakat o kendi bunalımının ortasındayken, sebebini sonradan anlayacağı bir hisle Celal’in peşine düşer. Bu takip onu Beyoğlu’nun arka sokaklarında garip bir pansiyona ulaştırır.

Bir solukta okunacak hikaye

Faruk yavaş yavaş bu garip pansiyonun sakini olurken,Celal, Ceyda ve kendisi arasındaki gizemleri çözmeye çalışır. Birbiriyle kesişen farklı hayatların bir solukta okunacak hikayesi ise bu noktada başlar.