Merkez Bankası ve İstanbul Borsası (İMKB) Eski Başkanı olan YamanTörüner’in, 30. yılını kutlayan Scala Yayıncılık tarafından yayınlanan "Tek Kanatla Kuş Uçmaz" adlı kitabı okuyucularla buluştu.

Türkiye’de Bankalararası Para Piyasası, Açık Piyasa İşlemleri, Döviz Piyasası ve Altın Piyasası’nın kurucusu olarak bilinen ve 1998’den beri Akbank Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Yaman Törüner’in, “Tek Kanatla Kuş Uçmaz” adlı kitabı yayınlandı.

Törüner, 30. yılını kutlayan Scala Yayıncılık tarafından yayınlanan kitabıyla ilgili düşüncelerini: "Elindeki kitap; okunan yüzlerce kitap, uzun zaman süren araştırmalar ve yıllarca süren gözlemler sonunda sana geldi...

ÇÖZÜM KİTABI

Elindeki kitap; tanışılan her meslekten, eğitimden, milletten binlerce insandan; gidilen onlarca ülkeden; hep daha iyisi için çalışarak ve başararak geçmiş bir hayattan sonra süzgecimden geçenler... Okuduklarından sonra sık sık sorduğun çözümsüz sorulardan ve seni dibe çeken görünmez problemlerden kurtulacaksın... Okuduklarından sonra başarı kanatlarını takacak, kuş kadar özgür olacaksın." ifadeleriyle okuyucusuyla paylaşıyor.

Ergül Tosun

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