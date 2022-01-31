Yaralı bir babanın hazin çığlığı: Bir Acı Hikaye

Yaralı bir babanın hazin çığlığı: Bir Acı Hikaye

Vedad Uşaklıgil'in acı hikâyesi, babası Halid Ziya'nın kalemiyle sonsuza dek anlatılacak.

Vedad Uşaklıgil, 3 Aralık 1937 tarihinde Arnavutluk'un Tiran şehrinde büyükelçilikte görevliyken intihar etmiştir. İşte Bir Acı Hikâye, Halid Ziya'nın oğlu Vedad'la ilgili hatıralarını ele alan ve bu elemli hadise üzerine eğilen bir eserdir.



Evlat ölümü gibi tahammül etmesi güç bir durumla yüz yüze gelen yazar, yaşadıklarını ve ıstıraplarını yazarak kendini teskin etmeye çalışır.

Eserini yazarken nihayette kaleminden kan damlayacağını ve derin ıstıraplar duyacağını bilse de hatıralarını okurlarla paylaşarak rahatlamak yolunu seçer.

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YAZILIŞ GAYESİ..

Bu tür eserlerin bir başka yazılış gayesi daha vardır ki o da yazarın vefat eden kişiye duyduğu derin muhabbetle onu toprağa teslim ettikten sonra da yaşatmak istemesidir.

"Halid Ziya'ya kadar, romancı muhayyilesiyle doğmuş tek muharririmiz yoktur. Hepsi roman veya hikâye yazmaya hevesli insanlardır."

Ahmet Hamdi Tanpınar