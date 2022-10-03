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- Yaşam Bir Seyahattir kitabından: Para harcayarak sizi zengin yapacak tek şey seyahat etmektir
Yaşam Bir Seyahattir kitabından: Para harcayarak sizi zengin yapacak tek şey seyahat etmektir
- Haber Merkezi
- 03.10.2022 - 16:14
- Güncelleme : 03.10.2022 - 17:19
Seyahat etmenin gittiğiniz her yerde kendinizi madden, manen ve ruhen zenginleştirmek olduğunu anlayacağınız bu kitapta kendinizden parçalar da bulacaksınız.
Başka bölgelere, başka kültürlere, başka insanlara dokunmanın aslında kendinize de yolculuk etmek olduğunu anlayacak ve belki de bu sayede kendinize yaklaşmanın da yeni yollarını bulacaksınız.
Seyahat, sadece keyif getirmiyor. Ufkunuzu genişletiyor, sizi zenginleştiriyor. Aynı zamanda kişisel dönüşümünüzü de tetikliyor. Mehmet Öğütçü; diplomat, iş adamı, yazar, stratejist ve seyyah olmayı aynı anda başarmış nadir bir şahsiyet.
Deneyim ve tavsiyeler
130 ülkeyi gezdikten, kimilerinde yaşayıp çalıştıktan sonra hayata ve insanlara ilişkin kendi bakış açısı değişmiş. Gözlem, deneyim ve tavsiyelerini okuyucuları ile cömertçe paylaşıyor bu kitabında.
Sayfa: 512
Kitapta ne var...
Kitap neler mi anlatıyor?
İşte yazarın anlattığı çarpıcı hikayelerden sadece birkaçı...
Kızalım mı Fransızlara, Yoksa Kıskanalım mı?
Altın Üçgeni’nde Seks Ekonomisi
Kudüs ve Yahudilerin Gücü
Bizim Turancı Macarlar
Balıklıova’daki Norveçli Denizciler
Özbekistan: Orta Asya Medeniyetinin Kalbi
İtalya’nın Neresindensiniz?
Köhne Amerika
Meksika’nın Ölüler Günü
Demokrasi, Kadınlar, Casuslar ve Seyahat
Ölmeden Önce Göreceğim Yerler
"Yaşam bir seyahattir"
Kitabı bitirmeden yerinizden kalkmak, uykuya dalmak, işe gitmek, tatilde denize girmek istemeyeceksiniz. Dahası, belki de "Yaşam bir seyahattir" felsefesi hayata dair bakış açınızı kökten değiştirecek, seyahatten daha fazla tat alma arzunuz, iştahınız artacak. Kazanımlarınızı sevdiklerinize de yansıtacak ve bu felsefeye sıkı sıkıya sarılıp kendinizi özgürleştirme çabanızı güçlendireceksiniz.