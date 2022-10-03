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    Yaşam Bir Seyahattir kitabından: Para harcayarak sizi zengin yapacak tek şey seyahat etmektir

    Yaşam Bir Seyahattir kitabından: Para harcayarak sizi zengin yapacak tek şey seyahat etmektir

    Mehmet Öğütçü; seyyah, diplomat, yazar ve iş adamı olarak yaşamı boyunca keyifle ve tutkuyla gezdiği yerleri Yaşam Bir Seyahattir adlı kitabında okurlarıyla paylaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 17:19
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    Seyahat etmenin gittiğiniz her yerde kendinizi madden, manen ve ruhen zenginleştirmek olduğunu anlayacağınız bu kitapta kendinizden parçalar da bulacaksınız.

    Başka bölgelere, başka kültürlere, başka insanlara dokunmanın aslında kendinize de yolculuk etmek olduğunu anlayacak ve belki de bu sayede kendinize yaklaşmanın da yeni yollarını bulacaksınız.

    Seyahat, sadece keyif getirmiyor. Ufkunuzu genişletiyor, sizi zenginleştiriyor. Aynı zamanda kişisel dönüşümünüzü de tetikliyor. Mehmet Öğütçü; diplomat, iş adamı, yazar, stratejist ve seyyah olmayı aynı anda başarmış nadir bir şahsiyet.

    Deneyim ve tavsiyeler

    130 ülkeyi gezdikten, kimilerinde yaşayıp çalıştıktan sonra hayata ve insanlara ilişkin kendi bakış açısı değişmiş. Gözlem, deneyim ve tavsiyelerini okuyucuları ile cömertçe paylaşıyor bu kitabında.

    Yaşam Bir Seyahattir kitabından: Para harcayarak sizi zengin yapacak tek şey seyahat etmektir #1

    Sayfa: 512

    Kitapta ne var...

    Kitap neler mi anlatıyor?

    İşte  yazarın anlattığı çarpıcı hikayelerden sadece birkaçı...

    Kızalım mı Fransızlara, Yoksa Kıskanalım mı?

    Altın Üçgeni’nde Seks Ekonomisi

    Kudüs ve Yahudilerin Gücü

    Bizim Turancı Macarlar

    Balıklıova’daki Norveçli Denizciler

    Özbekistan: Orta Asya Medeniyetinin Kalbi

    İtalya’nın Neresindensiniz?

    Köhne Amerika

    Meksika’nın Ölüler Günü

    Demokrasi, Kadınlar, Casuslar ve Seyahat

    Ölmeden Önce Göreceğim Yerler

    Yaşam Bir Seyahattir kitabından: Para harcayarak sizi zengin yapacak tek şey seyahat etmektir #2

    "Yaşam bir seyahattir"

    Kitabı bitirmeden yerinizden kalkmak, uykuya dalmak, işe gitmek, tatilde denize girmek istemeyeceksiniz. Dahası, belki de "Yaşam bir seyahattir" felsefesi hayata dair bakış açınızı kökten değiştirecek, seyahatten daha fazla tat alma arzunuz, iştahınız artacak. Kazanımlarınızı sevdiklerinize de yansıtacak ve bu felsefeye sıkı sıkıya sarılıp kendinizi özgürleştirme çabanızı güçlendireceksiniz.


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