Yaşam Bir Seyahattir kitabından: Para harcayarak sizi zengin yapacak tek şey seyahat etmektir

Yaşam Bir Seyahattir kitabından: Para harcayarak sizi zengin yapacak tek şey seyahat etmektir

Mehmet Öğütçü; seyyah, diplomat, yazar ve iş adamı olarak yaşamı boyunca keyifle ve tutkuyla gezdiği yerleri Yaşam Bir Seyahattir adlı kitabında okurlarıyla paylaşıyor.

Seyahat etmenin gittiğiniz her yerde kendinizi madden, manen ve ruhen zenginleştirmek olduğunu anlayacağınız bu kitapta kendinizden parçalar da bulacaksınız.

Başka bölgelere, başka kültürlere, başka insanlara dokunmanın aslında kendinize de yolculuk etmek olduğunu anlayacak ve belki de bu sayede kendinize yaklaşmanın da yeni yollarını bulacaksınız.

Seyahat, sadece keyif getirmiyor. Ufkunuzu genişletiyor, sizi zenginleştiriyor. Aynı zamanda kişisel dönüşümünüzü de tetikliyor. Mehmet Öğütçü; diplomat, iş adamı, yazar, stratejist ve seyyah olmayı aynı anda başarmış nadir bir şahsiyet.

Deneyim ve tavsiyeler

130 ülkeyi gezdikten, kimilerinde yaşayıp çalıştıktan sonra hayata ve insanlara ilişkin kendi bakış açısı değişmiş. Gözlem, deneyim ve tavsiyelerini okuyucuları ile cömertçe paylaşıyor bu kitabında.

Sayfa: 512

Kitapta ne var...

Kitap neler mi anlatıyor?

İşte yazarın anlattığı çarpıcı hikayelerden sadece birkaçı...

Kızalım mı Fransızlara, Yoksa Kıskanalım mı?

Altın Üçgeni’nde Seks Ekonomisi

Kudüs ve Yahudilerin Gücü

Bizim Turancı Macarlar

Balıklıova’daki Norveçli Denizciler

Özbekistan: Orta Asya Medeniyetinin Kalbi

İtalya’nın Neresindensiniz?

Köhne Amerika

Meksika’nın Ölüler Günü

Demokrasi, Kadınlar, Casuslar ve Seyahat

Ölmeden Önce Göreceğim Yerler





"Yaşam bir seyahattir"

Kitabı bitirmeden yerinizden kalkmak, uykuya dalmak, işe gitmek, tatilde denize girmek istemeyeceksiniz. Dahası, belki de "Yaşam bir seyahattir" felsefesi hayata dair bakış açınızı kökten değiştirecek, seyahatten daha fazla tat alma arzunuz, iştahınız artacak. Kazanımlarınızı sevdiklerinize de yansıtacak ve bu felsefeye sıkı sıkıya sarılıp kendinizi özgürleştirme çabanızı güçlendireceksiniz.

