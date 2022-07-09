Yaşam koçu Aynur Tattersall yazdı: Hayattan Daha Fazlasını İste

Gazeteci, yaşam koçu, seyyah ve iletişimci Aynur Tattersall, Hayattan Daha Fazlasını İste adlı kitabıyla liderlik konusuna bakış açımızı değiştirecek yeni bir pencere açıyor.

Hayattan daha fazlasını istemek açgözlülük değil kendi potansiyelinin farkına varmak, kendini gerçekleştirmek için bir fırsat. Daha iyisi için mücadele etmek, hedef büyütmek hem bilinci yükseltiyor hem de bizi hiç hayal edemeyeceğimiz yeni zirvelere taşıyor.

Elindekiyle yetinmek yerine hayal gücünün sınırlarını zorlayanlar, daha büyük idealler peşinde koşma cesaretini gösterenler, hayat amacını gerçekleştirmek isteyenler bu kitap tam size göre...

Hayata anlam ve renk katıyor. Daha fazlasını istediğimizde hayat bize karşılık vermeye başlıyor, sadece istediklerimiz değil çoğu zaman hesapta olmayan daha fazlasını getiriyor beraberinde.

Dahası, Mustafa Kemal Atatürk, Winston Churchill, Bill Gates, Xi Jinping ile aynı ligde olmasa da aslında hepimizin kendi çapımızda birer lider olduğumuzu gösteriyor.

Ufuk açıcı, öğretici...

Gazeteci, yaşam koçu, seyyah ve iletişimci Aynur Tattersall, katılımcı bir yaklaşımla günümüzün ulusal ve küresel seçkin liderlerine de yer veriyor, onları konuşturuyor kitabında. Bir çırpıda okunacak çok keyifli, ufuk açıcı ve öğretici bir eser.

Sayfa: 304

Hayattan beklentiyi yüksek tutmak

Hayattan beklentisini yüksek tutmak, sınırları zorlamak herkesin yapabileceği şeyler midir?

Yalnızca bazı seçilmiş kişiler mi ideallerinin peşinden cesaretle gidebilir? Elindekiyle yetinmeyi bilmek bir erdem midir yoksa kendimizi kısıtladığımızın göstergesi mi?

Potansiyeli ortaya çıkartmak

Yalnızca belli işlerin, konuların üstatları mı lider sıfatını hak eder? Kendi yaşamının iplerini eline almayı başarmak da büyük bir başarı hikâyesi sayılmaz mı?

Liderlik vasfı denilen kavramı kişisel yaşamlarımıza uygulamadan başka insanları etkileyecek potansiyeli ortaya çıkartmamız mümkün mü?





Kitaptan

"Kendinden ve yaşamdan daha fazlasını istemek, kendi derinliklerini keşfetmek, potansiyelimizin en yüksek noktasına ulaşmak için çalışmak, aslında bir liderlik vasfı. Çok çalışmadığımız, hayat amacımızı keşif için koşmaktan, aramaktan, sorgulamaktan ve öğrenmekten vazgeçtiğimiz zaman yoruluyoruz, yaşlanıyoruz, ruhumuz eksik kalıyor."

