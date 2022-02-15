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    Yaşamın içinden hafif adımlarla gülümseyerek geçebilmenin yolları

    Hayat mücadelesi akıllarımıza yerleşmiş bir kavram, belki de bu yüzden çoğumuz hayatımızı bir şeyleri yenmeye çalışarak geçiriyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 09:10
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    Yaşamın içinden hafif adımlarla gülümseyerek geçebilmenin yolları

    Oysaki yaşamı bilgelikle, sükûnetle ve huzurla geçirmek mümkün… Üstelik bunu deneyimlediğimiz her şeyin keyfine vararak yapabiliriz. Nasıl mı?

    Bihter Onat Yalın ve Yansız adlı kitabında okurlarıyla birlikte yaşamın içinden hafif adımlarla gülümseyerek geçebilmenin yollarıyla ilgili yanıtlar arıyor, bulduğu cevapları samimiyetle paylaşıyor ve olası çözümleri birer birer sorguluyor…

    Ne kadar iyi bir yaşam savaşçısı, mücadele insanı ya da boksör olursanız olun, hayata yumruk atan, hiçbir zaman kazanamaz. Yoluna savaşarak, yıkarak, çabalayarak devam etmeyi seçenler, bir yerlerde muhakkak tökezleyip düşerler. Hayat sizinle savaşmaz, sizinle savaşmayan hiç kimseyi ve hiçbir şeyi yenemezsiniz.

    GERÇEKLİKLE MÜCADELE ETMEK

    Gerçeklikle mücadele etmek yerine olduğu haliyle anlamak, kabul etmek ve içinden geçip gidebilmenin bir yolunu bulmak, insanın en kıymetli ve en güçlü ayrıcalıklarından biridir.

    Yaşamın içinden hafif adımlarla gülümseyerek geçebilmenin yolları #1

    Sayfa: 168

    YALINLIK VE YALNIZLIK

    Zen felsefesi üzerine uzun yıllar araştırmalar yapan yazar Bihter Onat, yalınlık ve yansızlık kavramları üzerinde uzun uzadıya duruyor bu kitabında.

    Sonradan öğrenilmiş bütün kaygıların, şüphelerin, korkuların, çaresizliklerin ve öfkenin yükünden kurtulmayı başardığımızda yalınlığımızın ve yansızlığımızın içindeki “çözüm üreten” güçlü yanımızla nasıl karşılaşacağımızın ipuçlarını veriyor.



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