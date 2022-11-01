Yaşamın ilk 6 yılı bir ağacın köklerine benzer

Aysan Doğaner, tarafından kaleme alınan ve Matiz yayınevi tarafından yayımlanan “Bu Nasıl Anaokulu” okuyucu ile buluştu.

‘Nasıl ki kökler ağacın yaşam kaynağı, insanın ilk altı yılı da köklerinin, kimliğinin geliştiği bir dönemdir’ diyen Aysan Doğaner, ‘Kelebek Etkisi’ oluşturmanın peşine düşerek kaleme aldığı “Bu Nasıl Anaokulu” kitabı ile ebeveynlere, öğretmenlere ve anaokulu kurucularına eşsiz bir kaynak sunuyor. Yazar, girişimci perspektifle başarılı bir anaokulu tasarlamanın yollarını anlatıyor. Aysan Doğaner sektördeki 25 yıllık deneyimiyle ve girişimcilik araştırmalarının önemli verileriyle yola çıkarak yazdığı Bu Nasıl Anaokulu kitabı yaygın inanışları alt üst ediyor, bilindik uygulamaları kökten sorguluyor. Yazar, kitapta Türkiye’de bir anaokulunda işler nasıl yürüyor? Kurucu, yönetici ve öğretmenler yaşama nasıl tutunuyor? Yetersizlikleri nelere mal oluyor? sorularını samimi bir şekilde yanıtlamış. Öte yandan yazar, kitap boyunca iki temel gerçeğin peşine düşmüş: Anaokulları nasıl başarıyor? veya niçin batıyor?

Anne – babalar ‘Bu Nasıl Anaokulu’ kitabı kimsenin anlatmadığı yönleriyle anaokullarını inceleyerek, çocukları için en doğru seçimi yapma farkındalığına kavuşuyor. İyi bir anaokulu ve hayat tasarlamak ve insanların nasıl sıra dışı işler başardıklarını anlamak isteyen bir kurucu, kitaptaki yöntemleri izleyerek başarıya ulaşabileceği ip uçlarını yakalıyor. Hayalleriyle hayatın gerçekleri arasında sıkışıp kalan öğretmenlere ise yaşadıkları sorunlar için çözümler sunuyor.

Küçük Mustafa’nın muallimi Şemsi Efendi’nin Selanik’te küçük bir mahalle okulunda yaratmış olduğu etkinin bir benzerini tam da Cumhuriyet’in 100. yılında çocuklarımıza ve geleceğimize armağan etmek için Bu Nasıl Anaokulu kitabı rehber oluyor.

Yazar hakkında:

1963 yılında Ankara’da doğan Aysan Doğaner, babasının görevi dolayısıyla ilkokulu Babaeski, ortaokulu Borçka ve liseyi Lefkoşa’da okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamladığı iktisat eğitiminin ardından psikoloji yüksek lisansı yaptı. Finans sektöründe başladığı ilk kariyer yolculuğunda Türkiye İş Bankası’nda iktisat uzmanı, ELF Aquitaine’de Finans Direktörü ve İktisat Bankası’nda portföy yöneticisi olarak görev aldı. Çarşı Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı iken, 1994 yılında ayrılarak “Uçan Balon Anaokulu”nu kurdu. Başarı elde etmiş marka isim haline getirdiği anaokullarının yeni şubelerinin kurulumunu gerçekleştirerek franchise verdi. Yazarın, 2006’dan itibaren Yeni Nesil Girişimci, Girişimcilik Okulu ve İş Planı Yazma Kılavuzu kitapları yayımlandı. Yaklaşık 10 yıl boyunca girişimcilik, finans, franchise ve yönetim üzerine eğitimler verdi, danışmanlık yaptı. Şu sıralar farklı konularda okuyor, yazıyor ve sokak kedileriyle ilgileniyor. Kendi kişisel keşifleriyle devam eden yolculuğunda, “başarılı, mutlu ve anlamlı bir hayatı” yaşamanın, girişimcilere özgü yöntemleri olduğuna inanıyor. Bu konuda araştırmalarını sürdürüyor.